韩亲美精英影响大 文在寅难取消部署“萨德”

俄罗斯东方新观察网站6月6日发表俄罗斯科学院远东研究所高级研究员康斯坦丁·阿斯莫洛夫题为《“萨德”：新总统上台会有变化吗？》的文章称，假如事涉韩国在改变部署“萨德”决定可能引发的斗争和严重损失，“萨德”牌将不得不被拿出来做交换：保留美国的导弹以便维护更重要的立场。
文章称，早在竞选期间，文在寅就表示，与其说要修改有关韩美之间“萨德”的交易，不如说努力与“各方达成协议”，并说服中国相信这些举动并不针对它。
但大约一个月后，文在寅在总统就职演讲中说，打算重新审视部署“萨德”的问题。如果拒绝修改与美国的合同，“萨德”的优势将因为首尔与北京的关系恶化受到限制。韩美两国试图拉拢北京向平壤施压。上述表态自然被解读为“确实会为取消部署而斗争”，但事实是否如此？
外交受制于美
文章称，表面上，在接纳“萨德”的同时，韩国明确地在可能发生的、将大大压缩其斡旋余地的冲突里选边站，并马上遇到来自北京以及莫斯科（程度较轻）的一些反制措施。但作出这种选择的原因完全可以理解：在外交政策框架内，首尔一直受制于华盛顿。
也许有人会反对：那金大中的“阳光政策”和随后卢武铉的方针呢？要给出答案只需提示一下，选定的描述词语很清楚地点明了政策的目标：这就是关于阳光和风尝试让人脱掉皮衣的《伊索寓言》。风不断地吹，但人只是裹紧皮衣；太阳暴晒，人就主动把大衣脱了。阳光不单单是融化“不信任的坚冰”，还将促进朝鲜无核化和今后的走向。
文章称，人们也可以这样评价当前的韩国反美主义水平。反美在很大程度上被当做制造迷雾的手段。还记得2008年反对进口美国牛肉的抗议游行，它演练了上万人进行和平抗议的新技术，但就取得的效果来说，无果而终。随着卢武铉上台而掀起的种种风起云涌的反美行动，在华盛顿的一声呵斥之下，就结束了。
政治精英亲美
文章称，所有当代韩国精英都出生于自由知识分子阶层。该阶层早在殖民主义时代就生活在美国传教士组织的庇护之下。这种庇护允许有限制地发展民族主义和提供关于自由化民主的一些认识，因此，在韩国建国伊始，华盛顿就将赌注压在这“数百名保守派”，而非显得不可预测的民族解放运动代表身上。
这种依赖性今天还在持续，因为相当一部分韩国政治精英要么在美国留过学，要么将孩子送到美国留学。虽然将英语定为第二官方语言的想法因为卢武铉的平民主义言论而被成功推拒了。
综上所述，首尔与华盛顿之间的政治关系，比首尔与北京之间的任何关系都重要得多。就算美国政治利用韩国作为某种“活盾牌”，韩国政治精英没有能让自己放弃亲美倾向的另一种价值观体系。
国内困局难改
文章称，不应忘记的还有，虽然朴槿惠未经广泛磋商就作出了部署“萨德”的决定，但根据民调结果，近半数民众支持该决定，认为这一反导系统能防范来自朝鲜的威胁。这意味着，虽然我们现在定期读到关于当地民众反对部署“萨德”的消息，如果韩国当局试图修改协议，那么保守派很可能举行反对修改的抗议集会。
因此，在奠定新外交政策的基础时，文在寅必然会遇到上述局面。出于一系列客观和主观的原因，这一局面无法改变或忽视。
也许文在寅能巧妙地回避特朗普让韩国为部署拨款10亿美元的要求，大大推迟部署下一组部件的日期，或者争取让这些雷达和导弹不仅掩护美国的基础设施，还包括韩国的关键设施。
然而，10亿美元的问题与华盛顿想修改一系列关键协议（包括自贸区协定）的其他经济要求捆绑在一起。华盛顿认为，这些协议过度偏向首尔。在当前保护主义大潮的背景下保持经济增长速度，这不是一个轻松的任务。假如事涉韩国在改变部署“萨德”决定可能引发的斗争和严重损失，“萨德”牌将不得不被拿出来做交换：保留美国的导弹以便维护更重要的立场。
文章称，应为韩国部署了“萨德”做准备——这是一件严肃而长期的事情。
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