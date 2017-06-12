9点前不吃早饭，肠道会吸收宿便？这些真相你应该知道

之前在微博上疯传着一种说法，说是“早上9点还不吃早饭，肠道就会吸收粪便，也就是说不吃早饭，你的身体就会自动吃屎。”对此，很多人深信不疑，更是有不少上班族惊呼，“这么多年，原来我已经吃了几公斤屎！”
其实，从粪便的形成过程来看，食物残渣停留在人的结肠需要1～3天才排出，这是正常的生理活动过程。只要正常排便，排便时无困难和痛苦，就完全不是问题，不会影响健康。
不管你吃不吃早饭，肠道都一直在吸收
关于“9点前不吃早饭，肠道会吸收粪便？”这种说法肯定是有问题的，肠道是上接胃下通肛门的细长消化管，依次分为小肠和大肠。从功能上说，大肠的确有吸收功能，然而，正常大肠本身存在肠道屏障，这就决定了它不会无选择性地一律重吸收。大肠吸收的主要是水分，让粪便成形，附带着还可以吸收一点儿脂溶性维生素以及矿物质。
换言之，只要你还在进食，那么大肠就会吸收水分等物质，所以，这是无法避免的，和你九点钟吃没吃早饭无关。
早餐很重要，不吃早餐危害多
我们一定要将早餐的时间严格控制在9点之前吗？其实这是不一定的。
关于早餐的定义，有一种说法得到了学术界的一致认可，即“一天中的第一餐应在醒来之后的 2 小时之内、一般不晚于上午 10:00、 所含能量占每日总能量需求的20%~35%”。早餐应该包括全谷类食物（而不是精细食物）、水果或果汁、 脱脂乳制品或半脱脂乳制品。
长期不吃早餐会对人产生什么危害呢？
对于大多数来说，经常不吃早餐对身体没有好处，特别是未成年人、重度的糖尿病患者、各种炎症患者和营养摄入不足的体弱者。长期不吃早餐可能会增加患冠心病风险、丢失骨密度、易患糖尿病、易患胆囊炎以及影响记忆力和心情等危害。所以对于早餐，我们应该重视！
通过排便来减肥，真的靠谱吗？
通过排便来减肥是不现实的，很多想要减肥的人往往会想通过促进排便来减肥，这种方法其实是不靠谱的。有些人听信了网上的各种谣言，认为自己的“将军肚”、“啤酒肚”是因为肠道中粪便堆积才形成的。“将军肚”、“啤酒肚”主要是脂肪堆积在腹部所致，和宿便没有关系，靠“排宿便”来减肥是不可能的。
借助减肥药来帮助排便也会有副作用
减肥吃泻药也要特别慎重，因为不少人吃泻药吃出了一些问题。最常见的问题就是吃含有大黄、芦荟、番泻叶等蒽醌类泻药，这类药物具有一定刺激性，连服1-4个月后，可能会导致大肠黑变病，肠蠕动缓慢，不会自主排便。
想减肥，只有一个办法！那就是：管住嘴、迈开腿！
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost