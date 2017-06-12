3种走路姿势让腿变粗，快戒掉！

腿型好看的人，往往走路姿势也十分优雅；而腿部有点粗壮的人，走路也样子也不是很协调。
其实，这并非巧合，而是一种“因果关系”。因为走路姿势不正确，腿部的肌肉受力不均匀，使某些肌肉特别发达，腿看上去就很壮，而且怎么也减不下来；而姿势正确的人，腿部肌肉受力均匀，腿型就比较匀称。
3种让腿变粗的走路姿势
一般来说，如果有这3种情况出现，就说明你的走路姿势有问题：1.走不快，而且很容易累；2.脚步重；3.脚底容易酸痛。
下面介绍3种常见的错误姿势，它们会让人的腿部显得又粗又壮：
一、脚后跟蹭地
这是一种最典型的症状。有人走路时脚步声很重，或者鞋子一直蹭地板，发出“穿拖鞋”一样的声音。这种走路姿势不仅容易引起腰痛，还会让大腿变粗，一直减不下来，而且容易引起足底疼痛。
二、踢着脚走
踢着走的时候身体会向前倾，走路时只有脚尖踢到地面，然后膝盖就一弯，脚跟就往上一提。所以，走路的时候腰部很少出力，很像走小碎步一般。如果你有踢着走的习惯，那么最好小心。以免使整条腿部变胖。
三、踮着脚掌走
很多人踮脚是用前脚掌而不是用脚趾，这就会使大腿前侧累、容易粗，而用大脚拇趾发力可以感受到屁股发力的感觉，还能让很多人比较弱、平时运动不到的大腿内侧在走路过程中参与发力。
正确的走路姿势是什么样的？
如果你仔细观察行人的步态，就会发现人们走路的样子也是“千人千面”，那么，到底什么样的姿势才是正确的呢？
1脚跟着地，大脚趾送力
人走路时通过足弓缓冲受力，足弓有3个，见下图分别为：横足弓，内足弓，外足弓。
人走路的方式与足弓的特点息息相关，从脚跟落地到脚掌离开地面，足底接触地面的顺序依次是：外足弓——横足弓——纵足弓，而足底落地的顺序如下：
所以，迈出去的脚应该是脚跟先着地，然后通过足弓滚到到脚趾，最后由大脚趾用力踮起脚尖送出我们的下一步。
2身体的对侧旋转
正确的走姿并不是僵硬的“下半身运动”，肩膀、胯部也要配合摆动，这能控制重心变化，使步行的协调性更好。
教你4招纠正错误的走路姿势
错误的受力姿势可能是身体肌肉力量不协调引起的，通过协调肌肉的力量，可以逐渐纠正走路的姿势。以下介绍4个训练，能提升步行的准确性和协调性。
1拉伸髂腰肌：弓箭步
这个动作就是传说中“弓箭步”，主要拉伸髂腰肌，拉开他让它不那么紧张，可以提升胯部的灵活性，走路就能更轻松畅快。每侧3组，每组维持30秒。
2训练大脚趾的力量：踮脚尖
这个动作可以训练大脚趾的力量，使走路时自然地踮起脚尖，完成脚掌的旋转过渡，每次维持30秒。动作如下图：
没错，就是芭蕾舞的踮脚尖，不过不熟练的人建议先抓个栏杆借力，以免摔倒扭伤。
3 锻炼腹横肌：平板练习
可以考虑“平板练习”，锻炼腹横肌有助于维持躯干的稳定，是走路和跑步的基础。动作如下图：
每次训练4组，间歇不超过20秒。每组做到力竭为止。
4 全身平衡：侧角转动式
这个动作强化了臀腿部和腰背部的力量，能促进全身的平衡发展。每侧3组，每组维持30秒。
从蹒跚学步到现在的步履如飞，你走过的路就是人生的轨迹。路在脚下，脚在身上，走得正确，才能走得健康！
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