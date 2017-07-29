英扬言派航母巡航南海意欲何为

英媒称，英国计划派遣两艘新型航母赴亚洲海域巡航的言论引发争议。
据英国《金融时报》网站7月27日报道，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊27日表示，自去年向日本和韩国派遣“台风”战机后，英国将加强其对亚太地区的承诺。
他在悉尼称：“我们刚刚建造的两艘大型航母首先要做的事情之一，就是前往这一地区展开‘航行自由’行动。”
英国皇家海军“伊丽莎白女王”号将于2020年服役，而“威尔士亲王”号服役要等到2023年。
约翰逊称，此举旨在“强化我们对基于规则的国际体系以及这些对世界贸易至关重要的航道航行自由的信念”。
约翰逊发表上述言论前，英国、澳大利亚两国外长和防长举行了一场联席会议，讨论了在英国准备退出欧盟之际进行更紧密的防务与贸易合作。
英国《金融时报》指出，英国的任何“航行自由”行动都很可能招致北京方面的愤怒，后者正在竭力声索对这一争议海域的主权。
据中国外交部网站消息，外交部发言人陆慷7月28日对此回应说，我们注意到近来个别国家官方人员在南海问题上的一些表态。他说，近来渲染南海紧张的没有一个是域内国家。当前，在本地区国家都在共同致力于维护和促进本地区的和平、稳定与繁荣的时候，个别域外国家执意要在趋于平静的南海兴风作浪。无论这些国家、这些人打着什么旗号、标榜什么样的借口，他们在世界其他地区同样道貌岸然地干涉却留下混乱和人道灾难的前科，足以使本地区国家和人民保持高度警惕。
此外据英国广播公司网站7月28日发表题为《英国外交大臣为何提出派兵东亚说？》的报道称，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊的日本、新西兰和澳大利亚之行，重点是建立英国在退出欧盟后与亚太地区新的贸易关系。在此行中，约翰逊语出惊人：英国“准备好有可能”派兵去亚洲、派航母巡航南海。乍看英国脱欧后要恢复“大英帝国”光辉，但约翰逊此行的焦点一直没有偏离英国拓展在亚洲地区经贸的主题，谈及军事和地区安全问题，并没有真正改变英国二战后军事大战略的意图，实际上是着眼和经贸有直接联系的军贸问题。
报道称，英国借助雄厚高科技实力，保持着尖端军火工业在世界上的领先地位，连美军都花费巨额资金采购英式装备。海军则是英国军工中的重点。目前，英国正在和美国、西班牙、意大利、德国等国的军工企业争夺澳大利亚未来20年宏大扩军计划中新一代海军舰船的部分订单。这些订单将影响到英国涉及军工的科研、设计和制造等大批工作岗位，甚至英国的整体经济。
约翰逊指出，亚太地区是经济高速增长的地区，“也是一个有紧张形势的地区”。亚洲地区是目前世界上经济最活跃、增长速度最快的地区，但很多国家在一些问题上长期存在争议，地区安全不时出现紧张状态。
英国广播公司认为，英国正试图拓展与亚洲地区的经贸关系，其世界首屈一指的军工企业自然不会落后于这一潮流。
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