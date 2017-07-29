中方促金砖国家加强互信合作

外媒称，第七次金砖国家安全事务高级代表会议28日在北京召开。国务委员杨洁篪主持会议，南非国家安全部长马洛博、巴西总统府机构安全办公室主任埃切戈延、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、印度国家安全顾问多瓦尔出席。
据塔斯社7月28日报道，杨洁篪指出，金砖国家应登高望远，以打造金砖国家利益和命运共同体为目标，不断加强战略互信，推进各领域务实合作。他呼吁金砖国家坚持多边主义，不断完善全球治理，推动经济全球化向开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。
帕特鲁舍夫表示，此次会晤是在今年9月在中国厦门举行金砖国家峰会前夕具体讨论安全领域合作的重要机会。
报道称，帕特鲁舍夫强调，金砖五国对关键全球问题持一致评价，积极在联合国、二十国集团、世贸组织、国际货币基金组织、世界银行和其他各种重要国际平台上协作。他表示，相信作为金砖国家轮值主席国的中国能圆满举办峰会。
另据印度《第一邮报》网站报道称，早些时候，中国外交部说安全事务高级代表会议是金砖国家讨论并开展政治安全领域合作的主要平台，对金砖国家加强战略沟通、增进政治互信、提升国际事务影响力具有重要作用。
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