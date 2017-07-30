新加坡警告共享单车公司：乱停乱放若遭公众反感，或取缔这种商业模式

整洁有序的新加坡，今年以来，不断出现共享自行车乱停乱放的现象，新加坡民众一方面谴责滥用共享自行车的行为的同时，另一方面，政府部门不断和经营共享单车的公司交涉，要求他们采取措施，解决乱停乱放的现象，甚至暗示，若是遭到公众反对，可能会取缔共享单车这种经营模式！
同时，新加坡也将限制共享单车的总数。
新加坡交通部高级政务部长蓝彬明月初在国会上回应议员质询时说：“新加坡陆路交通管理局要求共享单车业者，移走那些乱停乱放的自行车。与当局合作符合他们的利益。一旦公众反响强烈，都会导致这种经营模式不可持续！”
蓝彬明此言的意思再明确无误：你要是解决不了自行车乱停乱放，惹到公众反感，这样的经营模式可能会被取缔。
确实如此。要知道，在新加坡市中心，就是出租汽车都必须在出租汽车站上下客的，相比较而言要是允许自行车随处乱停乱放，新加坡的法纪权威将遭到严峻的挑战。
事情似乎变得非常严峻！
新加坡报纸《新报》报道说，新加坡居民聚集区油池地区的翻沙公园连道（Pang Sua Park Connector），近两个月来自行车乱停乱放越来越猖獗！该报记者一次采访的统计：“短短500米，共享单车oBike一家就有128辆车乱停乱放！”
《新报》说，记者联系了oBike、新加坡国家公园局和新加坡陆路交通管理局之后，第二天这些乱停放的自行车不见了。
oBike新加坡总经理回应该报记者询问时说：“我们一得到公众和当局的通知，我们就马上通知维护团队，将这些自行车收起并重新安置。”
国家公园局则回应：“公园局和陆交局一直在合作，与分享单车业者沟通来解决这分享单车在公园里乱停乱放的问题。”
可见，车辆乱停乱放已经在耗费政府资源！
据蓝彬明透露，为阻止胡乱停放共享单车的现象，陆路交通管理局已发出超过1000张警告信，并扣押超过200辆自行车。
他在国会表示，陆路交通管理局已经和其他政府部门合作，管控共享自行车的胡乱停放问题。
蓝彬明说，如果自行车在半天时间里没被移走，将会被扣押，并对相应的共享自行车公司征收费用和罚款。
蓝彬明指出，目前市场有2.9万到3万辆自行车。陆路交通管理局与共享自行车业者合作，确保共享自行车的数量，与公共停车位的数量相当。这样做是为了防止胡乱停车引发公众不满。
为了确保有充足的停车空间，当局将在不同的地铁站增添至少6000个停放架，并在2019年之前，在市区增设超过500个自行车停放处。
陆交局已经在全岛的地铁站增设34个脚踏车停放处，可容纳1400辆共用脚踏车。蓝彬明说，这类设施比安装脚踏车架更省时，而当局接下来会增设更多这类设施，包括在公交站附近。
目前，新加坡共有三家共享单车业者。新华社记者较早前在一篇报道中说，新加坡的共享单车已经变得“随处可见”。
除了oBike是新加坡本地品牌外，摩拜和ofo则是来自中国的业者。
虽然政府宣布，乱停车辆超过半天就会触发当局的执法行动，但这半天又有谁来监督，目前尚不明确；同时，若业者要取回被当局扣押的自行车，征收费用和罚款的数额是否有威慑力，也是令人关注的问题，毕竟这些业者在资本市场融资数以亿美元计的资金，会在乎你那些罚款吗？
今年上半年，陆交局接到了大约70起共享单车乱停乱放的投诉，这还不包括在社交媒体和网络论坛上的投诉。
相较于对共享单车业者的“和风细雨”，新加坡当局对破坏共享单车的行为，执法则非常严厉。
上个月，一名将ofo自行车从15楼扔下的47岁男子，被判坐牢9个星期，成为第一个被判刑的滥用共享自行车的人。另外，四名将一辆共享单车扔进水道的青少年，已经被当局逮捕！
对此，新加坡内政部政务次长安宁阿敏在国会上说，必要时，当局将对滥用共享单车的行为采取密集执法和惩罚性行动，但是，共享单车业者也必须承担本身的责任！
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