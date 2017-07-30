培养面向21世纪的人才——访新加坡南洋女中校长王梅凤

新加坡南洋女子中学校与南洋小学、南洋幼稚园（简称南洋三校）29日举办晚宴庆祝学校百年华诞之际，南洋女子中学校（简称南洋女中）校长王梅凤强调要培养面向21世纪未知未来的综合性人才。
王校长在接受新华社记者专访时说，未来的综合性人才需要有全球视野和社会担当，具备解决各种问题的能力，还要学会待人处事，养成终身学习的习惯。她认为，学生毕业走出校门，需要面对未知的未来，学校教育要培养孩子们的自信，帮助他们不惧未来可能发生的一切。
她介绍，历经百年的南洋女中一直秉承勤、慎、端、朴的校训。勤，是指勤奋坚韧，遇到困难百折不挠；慎是指慎独、慎思、慎行，行事小心谨慎，学会为他人着想；端指的是行为举止端庄大方，尊师重道；朴是指朴实无华，不追求奢侈。
她指出，南洋女中有着优良的传统和办学理念，不需要像一些新办学校那样在摸索中前行，更多的是将优良的传统传承下去。此外，多年来南洋女中得到社会各界的大力支持，得以更好地发展。
新加坡总理李显龙、文化、社区及青年部长傅海燕以及3400名教育工作者、南洋校友和合作伙伴出席了当天的晚宴。
此次百年庆典活动，学校还安排学生为往届校友担任导游，参与活动的各个环节。平时在学校里，学生们学着自己管理学校的咖啡馆。在赴他国游学时，学生自己策划活动，并在活动后及时反思。
近年来，南洋女中积极推动国际教育合作与交流。学校于2012年发起成立国际教育合作联盟，10个创始成员包括来自澳大利亚、中国、英国和美国的学校。中国的创始成员有北京大学附属中学、中国人民大学附属中学西山学校、上海复旦大学附属中学、上海第三女子中学。
2012年、2014年和2016年，学校分别在新加坡、中国和英国召开了三次学术研讨会，安排各国师生互访交流，出版学术刊物，分享教学经验和成果。
2014年，南洋女中发起成立东南亚教育联盟，成员来自文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等国，旨在让南洋三校的学生更好地了解东南亚区域内的文化，与该地区各国年轻人加强沟通与交流。
1917年，受倡导兴办女子教育的孙中山先生的影响，陈楚楠和张永福创办了“公立南洋女学校”，招收了约100名学生。1930年学校改名为“南洋女子中学校”。
王校长本人也是南洋女中的毕业生。回顾百年历史，她说，南洋女中历代校长都致力于为学生创造更多的平台和机会，正是一代代默默耕耘的教育工作者，延续了南洋女中的百年光辉历程。
她认为，随着科技的发展、电脑等教学辅助工具的普及，现在孩子们的学习更加多姿多彩。学校教育就是要培养学生们对学习的热忱，让他们养成终身学习的习惯。（新华社稿）
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