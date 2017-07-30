澳大利亚侦破航空恐怖袭击计划 加强保安措施

法新社报道，澳大利亚当局今日表示，他们在悉尼的突击搜查中逮捕了4人，击破了一起试图炸毁飞机的“恐怖分子阴谋”。
在该消息宣布之后，澳大利亚的所有境内和国际机场都加强了保安措施和检察。
虽然当局没有透露该恐怖计划的目的是澳大利亚境内航班还是国际航班，但据悉尼《每日电讯报》报道，袭击目的是境内航班。
澳大利亚联邦警察总长科尔文（Andrew Colvin）表示，执法部门近来获得消息指出，有身处悉尼者正计划以简易爆炸装置发动恐怖袭击，但此前并不知道袭击的地点和时间。
澳大利亚总理特恩布尔表示，比起“独狼”的独立计划，该计划像是“精心策划的阴谋的一部分”，因此将在全国保持一定的警戒级别。
路透社指出，澳大利亚作为美国最亲密的盟友之一，2014年以来便提高了针对恐怖主义的警戒级别。
该国的移民局部长上个月透露，约有100人从澳大利亚离境前往叙利亚参加伊斯兰国组织。
在此次逮捕之前，澳大利亚曾侦破12起恐怖袭击计划，也曾发生过几起“独狼”发起的恐怖袭击事件。
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