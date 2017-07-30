朝鲜二次成功试射“火星14号” 特朗普怒责中国

路透社报道，朝鲜29日表示，已在周五晚间第二次成功试射洲际弹道导弹，并证实了打击美国本土全境的能力。
朝鲜中央通讯社报道指出，试射的“火星14号”的高度达到3724.9公里、飞行距离达998公里、飞行时间达47分12秒，并抵达朝鲜半岛东部海岸的水域。
朝鲜领袖金正恩亲自监督了该试射过程。据朝鮮中央通讯社引述，金正恩表示这次试射是给美国的“严厉警告”，以让美国知道，如果美国试图攻击朝鲜，它将遭到毁灭性的报复。
据引述，金正恩也说道，这次试射重新确认了洲际弹道导弹系统的可靠性、演示了随时随地举行突击性发射导弹的能力、并证明了美国本土全境都在朝鲜导弹的射击范围内。
报道指出，西方专家判断这次试射相较起第一次“火星14号”的试射，显示出了技术上的进步。
美国忧思科学家联盟表示，根据其计算，朝鲜的导弹可能具有打击到美国丹佛和芝加哥的能力。
据英国国际战略研究所的迈克尔·埃尔曼（Michael Elleman）估计，朝鲜的导弹至少可以达到9500公里的距离。他认为，对朝核问题采取外交方案的可能性已在快速消失。
而按照朝鲜如今的导弹试射速度来看，他认为朝鲜或可能在今年年底之前建造性能可靠的洲际弹道导弹。
美日韩联盟更加紧密
路透社报道，美日韩外长已分别进行了通话，并同意对加强对朝鲜的威慑战略、以及推动联合国安理会通过更强硬的制裁决议。
韩国总统文在寅此前要求暂停部署余下四部由美国提供的萨德反导系统的发射器，以进行环境评估。如今，韩国也宣布要继续部署这余下四部发射器。
此外，美韩也于29日共同进行了实弹弹道导弹演习，以回应朝鲜的导弹试射。
中国表示“反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。”
而美国总统特朗普则于29日晚间发表推文指责中国。他写道：“我对中国感到非常失望。我们愚蠢的前任领导们允许他们每年在贸易中赚到数亿美元，但他们却对朝鲜毫无作为，只是空谈。我们将不再允许这样继续下去。中国可以轻易解决这个问题！”
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