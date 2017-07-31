经济需求促使斯里兰卡重新转向中国

埃菲社科伦坡7月29日发表题为《斯里兰卡再次将目光转向中国，但只是出于经济需求》的文章称，虽然斯里兰卡新政府承诺将会以远离中国的方式来保持对外关系的平衡，但现在却将其南部的战略港口汉班托塔港租给了中国，它被视为出于经济需求而做出的决定。
斯里兰卡港口运输部与中国招商局港口控股有限公司7月29日签署了价值11亿美元的汉班托塔港运营协议，给予中国公司汉班托塔港70%的经营股份和99年的租期。
文章称，在中国的“一带一路”倡议中，斯里兰卡是一个关键国家。
斯里兰卡现任总统迈特里帕拉·西里塞纳在2015年1月就职时曾表示，他将奉行与前任政府亲近中国不同的政策，努力平衡外交关系。因此有人认为，将汉班托塔港租给中国的举措有悖于西里塞纳的竞选承诺。然而，经济学家和斯里兰卡央行前副行长维杰瓦达纳认为，这里没有政治动机，并且对于斯里兰卡而言，出租汉班托塔港是不可避免的，因为该国甚至没有对港口进行战略经营的能力。
“国家背负着巨额外债，因此我们除了出租港口别无选择。”维杰瓦达纳对埃菲社记者解释道，他同时指出，这一决定有利于斯里兰卡经济的发展。
文章称，汉班托塔港距离亚欧海上主要航线非常近，港口是用中国提供的贷款修建而成的。建成后，港口当局不得不背负利息，因为港口未能产生足够的盈利。斯里兰卡港口运输部本周表示，已经无力承担汉班托塔港的债务。综合上述原因，加上出租港口可大幅提高斯里兰卡的外汇储备，商界人士认为，此举是非常必要的。
文章指出，至于印度，分析人士认为，它在得知中国得以租用这个战略港口后，将作出“夸张”的反应。虽然印度无意租用汉班托塔港，但出于和中国的竞争，它将利用自己的北部和东部边境抵消中国港口的“潜力”。
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