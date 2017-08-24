中国政府媒体24小时内密集发声：“强烈要求”印度军队撤回去

第四，印方在中方多次外交交涉下，不仅拒不撤出越界人员和装备，反而向中方提出无理要求，毫无解决问题的诚意，这绝不是为了和平。





如果印方真的珍视和平，就应该立即把非法越界人员撤回到边界线印方一侧。





国防部深夜发声：克制不是没有底线





截至目前，印边防部队仍有人员和机械非法滞留在中国领土上。印方行为严重侵犯中国主权和领土完整，违反1890年《中英会议藏印条约》，违反《联合国宪章》，是对国际法基本原则和国际关系基本准则的粗暴践踏，性质非常严重。





事件发生以来，中国本着最大善意，努力通过外交渠道解决当前事态。中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持高度克制。但善意不是没有原则，克制不是没有底线。印方要打消任何以拖待变的幻想。任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志。中国军队将坚定不移地维护自己的领土主权和安全利益。





我们强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。





人民日报8月4日凌晨发表署名为钟声的评论文章《揭露印军非法越界真相》。摘录如下：





非法越界事件发生以来，印方不仅无视中方克制、拒不纠正错误，其官方人士和媒体还通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口——“越界是出于安全关切”“洞朗属中国与不丹争议领土”“中方愿谈‘早期收获’就表明存在争议”……印方观点不断变化，用新错取代旧错，实则无理搅三分。





其一，印方所谓非法越界是出于“安全关切”的说法，明显站不住脚。试问，一个国家如果可以打着“安全关切”的旗号肆意越界侵入他国领土，世界与地区的安宁又从何谈起？如果印度抱定这样的行事逻辑，其周边国家又当如何与其和平相处？





其二，印方渲染洞朗属中国与不丹争议领土，与事实不符，更是法所不容。洞朗地区历来属于中国，一直在中国的有效管辖之下，不存在争议。更何况，印度作为第三方，何来权利为不丹主张领土？印度以不丹为借口进入中国领土，不仅严重侵犯了中国的领土主权，而且是对不丹主权和独立的挑战，严重违反《联合国宪章》，构成国际不法行为。





其三，印度有声音炒作所谓中方就锡金段边界同印方探讨实现解决边界问题的“早期收获”，说明该段边界存在争议，纯属狡辩之词。边界在国际法上具有稳定性和不可侵犯性。中印双方在边界问题特别代表会晤中探讨在此段边界实现解决边界问题的“早期收获”，这主要是考虑到锡金段边界已由1890年条约划定，且该条约由当时的中国和英国签署，中印应该以中国和印度的名义签订新的边界条约，以代替1890年条约。这丝毫不影响中印边界锡金段的既定边界性质，更不能成为印方非法越界的借口。





是非自有曲直，公道自在人心。此次印方越界事件的非法性质十分明确。中国努力通过外交渠道与印度沟通解决此次事件，但任何国家都不应低估中国政府和人民捍卫领土主权的决心，中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。