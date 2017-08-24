中国政府媒体24小时内密集发声：“强烈要求”印度军队撤回去

8月2日，中国政府发布《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件后，国防外交党报军报就印军非法越界进入我领土密集发声。
解放军报8月3日发表署名为钧声的评论文章《中国领土主权绝不容侵犯》。摘录如下：
此次事件发生在中印边界锡金段已定边界线的中国一侧，不是什么“领土纠纷”，与以往双方边防部队在中印未定界地区的边境摩擦有本质不同。为应对印军越界事件，中国边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性措施。
事件发生后，印方为其侵入我方领土行径炮制各种站不住脚的理由，拒不纠正错误。然而，谎言终究无法自圆其说，印方有关说法在事实和法律面前毫无根据，根本不能成立。印方的恶劣行为，不能不让爱好和平的人们保持高度警惕。印方以所谓的“安全关切”为“借口”，非法越界侵入中国领土，并以此要挟中方。这种做法，不仅构成对地区和平稳定的重大挑战，更是被《联合国宪章》、国际法基本原则和国际关系基本准则所明确禁止的；不仅不会为任何一个主权国家所容忍，更不是中印两个邻国正常的相处之道。
新华国际时评：给印度三点“忠告”
一是希望印度不要强词夺理，不要胡搅蛮缠。在21世纪的今天，一国军队悍然越过无争议的国界，并长时间驻留在他国领土上，极为罕见。而且，印度还倒打一耙，炮制种种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造种种借口，让人“大开眼界”。
二是希望印度尽快老老实实退回去。无论印度方面怎么狡辩，都不能改变印军赖在中国领土上这一事实，一切有意义的对话必须以印军无条件撤回为前提。印方所作所为违反1890年条约及其确定的中印既定边界，违反国际法基本原则和国际关系基本准则，不仅是对中国领土主权的严重侵犯，更是对地区和平稳定和正常国际秩序的严峻挑战，不会为任何一个主权国家所容忍。
三是希望印度不要执意挑衅中国，与中国为敌没有好下场。中国人民解放军建军90年的历史证明，任何试图与解放军掰腕子的对手都没有好果子吃。今天，中国国力进一步强大，中国不惹事更不怕事，人民解放军有能力、有信心打败一切来犯之敌。我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。
是非自有曲直，公道自在人心。希望印度方面从两国关系大局和两国人民福祉出发，尽快撤回军队，不要执迷不悟，不要误判形势，一意孤行只会导致更加严重的后果。
外交部：印方所为绝不是为了和平
外交部网站发布了题为《外交部发言人耿爽就印军越界事件有关问题答记者问》的文章。
文中指出，截至8月2日下午，印军仍有48人连同1台推土机非法滞留在中国领土上。此外，印军还有大量武装人员集结在边界线上和边界线印方一侧。印方无视中印间现有的相关机制和渠道，在未与中方进行任何沟通的情况下，直接派边防部队携带武器和装备越界进入中国领土并滞留不撤，其行为不负责任、不计后果。印军不论多少人员非法越界并滞留在中国境内，其性质都是对中国领土主权的严重侵犯，严重违反《联合国宪章》，构成国际不法行为，印方应为此承担相应的责任。印方现在言必称“和平”，但所作所为“绝不是为了和平”。
问：作为对中方8月2日发布立场文件的回应，印度外交部表示印中边境地区的和平与安宁是两国关系顺利发展的重要前提，请问中方有何评论？
答：印方现在言必称“和平”，我们不仅要听其言，更要观其行。中方认为，有关事实不容忽视：
第一，印方在中方出于善意，于5月18日和6月8日两次提前通报印方的情况下，在长达1个月的时间里从未通过任何渠道向中方反馈任何信息，反而直接于6月18日派遣武装人员和装备越界阻挠，这绝不是为了和平。
第二，事件发生至今已经1个多月，印方不仅仍非法滞留在中国领土上，还在后方整修道路，囤积物资，集结大量武装人员，这绝不是为了和平。
第三，在印方非法越界事实确凿的情况下，印方非但不深刻反省错误，反而炮制所谓“安全关切”、“三国交界点问题”、“应不丹要求”等种种奇谈怪论，为自己的错误行径寻找借口，这绝不是为了和平。
第四，印方在中方多次外交交涉下，不仅拒不撤出越界人员和装备，反而向中方提出无理要求，毫无解决问题的诚意，这绝不是为了和平。
如果印方真的珍视和平，就应该立即把非法越界人员撤回到边界线印方一侧。
国防部深夜发声：克制不是没有底线
截至目前，印边防部队仍有人员和机械非法滞留在中国领土上。印方行为严重侵犯中国主权和领土完整，违反1890年《中英会议藏印条约》，违反《联合国宪章》，是对国际法基本原则和国际关系基本准则的粗暴践踏，性质非常严重。
事件发生以来，中国本着最大善意，努力通过外交渠道解决当前事态。中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持高度克制。但善意不是没有原则，克制不是没有底线。印方要打消任何以拖待变的幻想。任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志。中国军队将坚定不移地维护自己的领土主权和安全利益。
我们强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。
人民日报8月4日凌晨发表署名为钟声的评论文章《揭露印军非法越界真相》。摘录如下：
非法越界事件发生以来，印方不仅无视中方克制、拒不纠正错误，其官方人士和媒体还通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口——“越界是出于安全关切”“洞朗属中国与不丹争议领土”“中方愿谈‘早期收获’就表明存在争议”……印方观点不断变化，用新错取代旧错，实则无理搅三分。
其一，印方所谓非法越界是出于“安全关切”的说法，明显站不住脚。试问，一个国家如果可以打着“安全关切”的旗号肆意越界侵入他国领土，世界与地区的安宁又从何谈起？如果印度抱定这样的行事逻辑，其周边国家又当如何与其和平相处？
其二，印方渲染洞朗属中国与不丹争议领土，与事实不符，更是法所不容。洞朗地区历来属于中国，一直在中国的有效管辖之下，不存在争议。更何况，印度作为第三方，何来权利为不丹主张领土？印度以不丹为借口进入中国领土，不仅严重侵犯了中国的领土主权，而且是对不丹主权和独立的挑战，严重违反《联合国宪章》，构成国际不法行为。
其三，印度有声音炒作所谓中方就锡金段边界同印方探讨实现解决边界问题的“早期收获”，说明该段边界存在争议，纯属狡辩之词。边界在国际法上具有稳定性和不可侵犯性。中印双方在边界问题特别代表会晤中探讨在此段边界实现解决边界问题的“早期收获”，这主要是考虑到锡金段边界已由1890年条约划定，且该条约由当时的中国和英国签署，中印应该以中国和印度的名义签订新的边界条约，以代替1890年条约。这丝毫不影响中印边界锡金段的既定边界性质，更不能成为印方非法越界的借口。
是非自有曲直，公道自在人心。此次印方越界事件的非法性质十分明确。中国努力通过外交渠道与印度沟通解决此次事件，但任何国家都不应低估中国政府和人民捍卫领土主权的决心，中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。
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