媒体曝安倍新内阁名单：邀"批评势力"入阁 防卫相用旧臣

日媒称，日本政府相关人士2日透露，安倍晋三于3日实施的内阁改组中，前行政改革担当相河野太郎将出任外相。
据共同社8月2日报道，日本政府和执政党相关人士2日透露，安倍晋三于3日实施的内阁改组和党内高层人事调整中，文部科学相将起用前农相林芳正（56岁），冲绳北方担当相将起用前国土交通副大臣江崎铁磨（73岁）。包括敢于向首相提出忠告批评的前党总务会长野田圣子（56岁），前行政改革担当相河野太郎（54岁）、前环境相铃木俊一（64岁）、前法相上川阳子（64岁）也已基本确定将再次入阁。
报道称，安倍因学校法人“加计学园”问题等受挫，为重整旗鼓此次用人把稳定放在优先位置。即将出任党政务调查会长的外相岸田文雄（60岁）的继任者成为关注焦点。
政调会长代理小野寺五典（57岁）将重新担任防卫相。小野寺曾在安倍第二届内阁成立时担任防卫相，在南苏丹联合国维和行动（PKO）自卫队部队出现日报隐瞒问题的情况下力争加强文官统制。
报道称，考虑让野田圣子入阁旨在通过起用与首相对立的“批评势力”构筑全党态势。野田曾在第二届安倍内阁成立后的2012年12月至2014年9月担任总务会长。2015年9月的党总裁选举中曾一度考虑参选。
据悉撤换文科相松野博一旨在促使“加计学园”问题告一段落，回避在野党的批判。
《日本经济新闻》网站8月2日发表文章称，日本首相安倍晋三鉴于“加计学园”问题等导致的内阁支持率暴跌，希望将与自身保持距离的野田圣子拉入阁内，彰显全党团结。
此外，防卫相重新起用在安倍第二次上台后组建的内阁中担任该职务的小野寺五典。自民党总务会长则起用该党国会对策委员长竹下亘担任。
文章称，野田当选8次，历任邮政相和消费者行政担当相。自安倍第二次上台后的2012年12月至2014年9月担任自民党总务会长。另一方面，在2015年9月的党总裁选举中，为阻止安倍连任，曾寻求出马参选，但最后放弃。
防卫相重新起用在安倍内阁曾担任该职的小野寺。防卫省和自卫队因围绕南苏丹联合国维和行动（PKO）日报的有组织隐瞒行为被曝光，组织的重建成为当务之急。在日本政府和执政党内部，针对防卫相，很多声音表示“曾担任此职者最佳”，安倍首相似乎看好小野寺的卓越答辩能力和稳定感。
据香港电台网站8月3日报道，将出任外相的河野太郎的父亲，是日本众议院前议长河野洋平。
日本传媒报道，河野属于自民党中的麻生派。河野太郎在今年6月在新加坡出席香格里拉对话会，当时他在美国国防部长马蒂斯发表演讲后提问，指美日同盟是否仅仅出于安全考量，背后的共同价值是否正在消失。
河野早前接受采访时，曾经表达对美日同盟共同价值正在消退的担忧，表示美国总统特朗普决定退出《跨太平洋伙伴关系协定》和有关气候问题的《巴黎协定》，越来越多日本人开始担心美国未来的方向。
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