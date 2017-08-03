特朗普不情愿签署对俄制裁法案 称其“充满缺陷”

英媒称，尽管将之称为“充满缺陷”，美国总统特朗普8月2日签署了对俄罗斯的新一轮制裁议案，惩罚俄罗斯涉嫌在去年干涉美国大选。
据英国广播公司网站8月3日报道，俄罗斯否认对美国大选进行干预，特朗普也否认因与俄罗斯“共谋”而赢得选举。被指涉事的一些个人也在新的制裁名单上。一些实体和个人在美国境内的资产将被冻结，美国公民也将禁止与他们往来。
此前，该法案在美国国会参众两院投票时几乎全票通过。若特朗普试图修改该法案，也要通过国会的批准。
报道称，虽然签署了法案，但特朗普并不高兴，他指责美国国会过渡行使权力。
包括德国在内的一些欧洲国家也对美国的新制裁表达不满。这些国家认为，新制裁也可能惩罚到一些与俄罗斯有商业合作的企业，比如限制它们从美国的银行获得金融服务。
欧盟委员会主席让—克洛德·容克警告说，新制裁可能对欧盟能源安全利益造成“意外的单方面影响”。
报道称，在签署《以制裁对抗美国敌人法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act）时，特朗普总统还附上了一份声明，将该法案描述为“极度有缺陷的”。
他还指美国国会过度行使其宪法权利。“相较国会，作为总统，我可以与外国达成更好的交易，”他说。
报道称，共和党的参议员格莱厄姆赞扬了这一法案的通过，并指出特朗普的选项有限，因为即便他否决，国会议员的投票也会让这一法案通过。
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