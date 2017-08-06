船只遭到GPS诱骗攻击 英媒猜测为俄新式电子战手段

英媒称，关于黑海卫星导航出现问题的报告暗示俄罗斯可能在测试一种用于诱骗GPS的新系统。这是一种从“无赖国家”到罪犯等所有势力均可利用的新式电子战手段面世的首个迹象。
据英国《新科学家》周刊网站8月10日报道，今年6月22日，美国海运局向有关部门提交了一份表面上平淡无奇的事件报告。俄罗斯新罗西斯克港附近一艘船的船长发现，船上全球卫星定位系统（GPS）显示的船只位置有误——显示船只位于陆地上距海岸超过32公里的格连吉克机场。
经检查确认导航设备工作正常后，船长联系了附近其他船只。这些船只的自动识别系统信息显示它们全都位于同一机场。至少20艘船受到影响。
尽管该事件尚未得到确认，但专家们认为，这是利用GPS误导位置信息的首个例证。这是一种有关方面长期以来一直警告要提防的诱骗攻击，但此前现实中从未发生过。
此前，GPS的最大担忧一直是噪音可以干扰GPS卫星信号。虽然这种干扰会产生混乱，但也容易被发现。当因受到干扰而丢失信号时，GPS接收器会发出警报。相比之下，诱骗攻击的欺骗性更强：地面基站发出的假信号会迷惑卫星接收器。英国皇家导航学会前负责人戴维·拉斯特称：“干扰只会导致接收器停止工作，而诱骗攻击导致接收器撒谎。”
得克萨斯大学奥斯汀分校的托德·汉弗莱斯，多年来一直警告GPS诱骗攻击的危险即将到来。2013年，他演示了一艘拥有先进导航系统的超级游艇如何被GPS诱骗攻击而偏离航道。汉弗莱斯说：“接收器在黑海事件中的情况非常像我的团队进行的模拟攻击中出现的情况。”
汉弗莱斯认为，这是俄罗斯在测试一种新式电子战。过去一年，GPS诱骗攻击一直引发混乱，导致莫斯科中心地带的电话应用程序工作异常。貌似以克里姆林宫为中心的假信号将所有附近人员的位置显示为32公里外的伏努科沃机场。这可能是出于安保原因。许多北约制导炸弹、导弹和无人机依靠GPS导航，成功的诱骗攻击将使它们难以击中目标。
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