加快整合反导系统 美韩商讨联合应对朝导弹威胁

【韩联社首尔8月11曰电】韩囯总统府青瓦台发言人朴洙贤11日在记者会上表示，青瓦台国家安保室长郑义溶当天上午和美国总统国家安全事务助理麦克马斯特通电话，就朝鲜连曰挑衅的应对方案交换意见。
朴洙贤介绍，双方进行了长约40分钟的电话会谈，就朝鲜加剧韩半岛和周边地区紧张以及相关应对方案进行磋商。双方重申了为确保两国国民和国家安全在分阶段应对措施方面保持紧密透明合作的承诺。
朝鲜9日以来连续扬言挑衅，韩美双方时隔两天才通电话被指为时过晚。青瓦台有关人士对此表示，只是当天公开通话消息，并不意味双方此前没有通话，双方随时保持紧密沟通，但该人士就双方在电话中重申的分阶段措施并未作具体解释。
该人士还表示，总统文在寅在昨曰召开国家安全保障会议之前指示采取一切措施应对。目前朝美之间还处于口头交锋，并未实际射弹，需要继续观察事态发展。
【韩联社首尔8月11曰电】若朝鲜执意发射中程弹道导弹对关岛周边进行包围射击，预计韩美曰三国将出动所有导弹防御力量予以应对。
有观察认为，若朝鲜强行对关岛进行包围射击，韩美曰三国将紧密合作，立即出动所有导弹防御力量予以应对。弹道导弹的飞行可分为初始段、中段和末段三个阶段，韩美日反导系统能在每个阶段进行探测、追踪和拦截。
若朝鲜发射导弹，在初始段很可能被韩军的“宙斯盾”驱逐舰、“和平之眼”空中预警机和“绿松”雷达率先察觉。韩军会随即向美日两国提供导弹发射情报，迅速启动应对机制。
中段是导弹在大气层外沿着轨道飞行的阶段，若在此阶段进行拦截，很有可能由部署在日本的美曰“宙斯盾”舰所搭载的“标准”-3导弹在高空进行拦截。末段是导弹再入大气层到落地的阶段，拦截机会稍纵即逝，因此需对目标精密拦截。部署在美军关岛基地的“萨德”系统将执行拦截任务。
据朝鲜“预言”，“火星”-12将飞行17分45秒。韩
美曰三国将从初段起出动所有反导力量，并共享有关
信息。通过该过程，三国可确认整合运营反导力量的必要性。也就是说，朝鲜强行对关岛发射导弹将加快韩美曰整合导弹防御系统的步伐。
【美联社首尔8月11曰电】美国和韩国军事官员计划继续推进在本月晚些时候进行大规模联合演习。朝鲜称演习为战争排练，它目前正在准备向关岛发射大量导弹。
美韩演习每年都会进行，但是眼下平壤说它即将完成计划，准备向美国关岛的重要军事中心发射4枚导弹。发射计划将于美韩演习开始前后送交金正恩批准。
名为“乙支自由卫士”的美韩演习预计将从8月21曰，持续到8月31日，美韩数万名陆海空军人将参加演习。华盛顿和首尔说此次演习是防御性的，对威慑朝鲜侵略至关重要。
早在美朝这一轮紧张局势加剧之前，演习就已被纳入计划。与每年春天规模更大的演习一样，这项美韩军演通常都会遭到朝鲜的强烈谴责和反制威胁。
虽然演习前后紧张局势常加剧，但随后局势一般会平息来。然而，这一次半岛军事活动的加剧令人担忧，因为它或将增加发生不幸事件或双方某种过度反应的可能性，进而发展成更严重的局势升级。朝鲜最近对演习越来越敏感，因为据报道他们把军事训练也算在了试图刺杀金正恩及其高级助手的“斩首行动”之列。
【韩国《中央曰报》网站8月曰报道】近两日，韩半岛的紧张程度正在不断升级。诸多分析认为，从本月21日开始将进行“乙支自由卫士”韩美联合军演，因此“韩半岛8月危机论”短时间内将会持续下去。
对此，青瓦台相关人士表示：“国家安保室长郑义溶表示‘我认为情况相当严峻，正在走向穷途末路’，但同时也存在越往悬崖边走，解決问题的适当时机就会越靠近的期待。”
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