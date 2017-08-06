中俄两国在军用运输机领域不存在竞争

俄罗斯卫星网8月4日刊发卫星通讯社采访俄罗斯军事专家瓦西里·卡申的文章《中俄两国在军用运输机领域没有竞争》称，乌克兰“安东诺夫”公司改组在中国媒体和互联网引发有关中乌合作的新一波讨论。有人指出，俄罗斯“不同意向中国出售”运输机生产技术，甚至此前还曾向乌克兰施压，不让基辅把此类技术卖给中国。但最终中国还是在乌克兰成功拿到必要的技术和材料。对此，瓦西里·卡申表示，俄罗斯其实并未拒绝向中国提供与运输机相关的技术。
文章称，苏联解体后，运输机主要组装厂留在了俄罗斯境外。比如，伊尔-76归属塔什干契卡洛夫飞机厂，军事运输机主要设计单位安东诺夫设计局留在了乌克兰。此外，大多数生产“安”系列飞机的工厂（基辅和哈尔科夫）和极为重要的发动机制造企业“马达西奇”公司也归属乌克兰。俄罗斯仅存生产安-124的乌里扬诺夫航空工业综合体。但这家企业的业务也取决于和乌克兰企业、安东诺夫设计局以及“马达西奇”公司的合作。实际上，在长达20多年时间里，俄罗斯并没有独立的军事运输机生产企业。可以看出，俄罗斯自己没有，何谈“拒绝”中国？
文章称，有关安东诺夫，这家企业在上世纪90年代时就已经与中国展开全面的合作。合作的主要障碍在于中方资金不足以及那时中国航空工业水平不够，即使并非特别复杂的机型，生产起来也并不那么简单。因此，中乌合作以运-8升级和在运-9基础上研制中型和特种飞机的决策是完全正确的。下一个合作阶段，是联合研制中型运输机。此后，类似安-124、安-225那样的超重型飞机技术转让合作才有了实际意义。
文章称，俄罗斯启动伊尔-76重型飞机生产后，开始推动本国载重20吨中型伊尔-214和伊尔-112轻型机项目。目前，还在考虑安-124运输机的本土化生产问题。此类机型命名为“大象”。很难说，这些项目的前景如何。比如，俄罗斯空军现有安-124的数量，不久前还相当过剩，而且这些飞机还有相当多的航运里程储备。但是，叙利亚战事可能改变原有定势，要知道，这种机型在战事保障方面起到相当重要的作用。
文章称，中俄两国运输机生产领域状况类似。上世纪90年代，两国境内基本不生产此类机型，或者产量不多。此外，还需明白的是，世界类似伊尔-76、尤其是安-124那样的重型运输机市场极其有限。
文章称，拥有庞大军队的国家才对这些飞机有需求。对大多数国家来说，使用载重量20吨的中型飞机就足够了。而民用航空运输企业，更倾向于使用改造的客机来运送货物。其结果是，中俄重型飞机在第三国市场的竞争是极为有限的。两国发展这些项目，仅是为了满足自己的需求。
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