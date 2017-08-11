新加坡地铁公交将不需使用EZ-Link和现金，取而代之的是……

再过3年，在新加坡搭乘地铁和公交车，将不再需要使用易通卡（EZ-Link）和现金支付车资，以彻底实现无现金支付车资的目标。
新加坡陆路交通管理局和通联公司（TransitLink）今天宣布，到了2020年，新加坡的所有的公共交通，将成为彻底的无现金公交系统，以符合新加坡“智慧国”的愿景。
实际上，新加坡陆路交通管理局今年3月起就在试用万事达卡直接刷车资的措施。就是说，乘客只要使用自己的闪付信用卡或借记卡，就可支付车资，根本不需要充值，给乘客带来便利。用户也能方便地在网上查询自己使用公交车的情况。
目前，已经有10万名公众参与了试用计划，起反馈令人鼓舞。因此，新加坡陆路交通管理局和通联公司决定将使用计划展延半年。
此外，这两家机构也一直在鼓励乘客对储值卡以无现金方式充值。今年1月以来，所有地铁站都在充值机上增添了以个人银行卡为储值卡充值的功能，以及用苹果支付和安卓支付充值的功能。
从下月1日起，新加坡的11个地铁站的乘客服务柜台将率先取消现金充值服务，不再接受乘客以现金为储值卡添值。这些地铁站为海军部、勿洛、武吉班让、波那维斯达、花拉公园、港湾、后港、湖畔（Lakeside）、巴西立、实龙岗及油池。
不过，机器充值还是支持现金，类似7-11和Cheers这样的便利店也支持现金充值。
但是，几年后，公共交通所有的现金支付都将取消，无论是达成巴士还是储值卡充值，都不再接受现金。
与此同时，从2019年起分阶段通车的汤申—东海岸线将是第一条全面采用无现金付费的地铁线。
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