亚洲新一代“世界工厂”崛起

英媒称，孟加拉国在过去20年中实现了一个经济奇迹。几十年前，它是地球上最贫穷的国家之一，遭受饥荒和洪水侵害。如今，它跻身中等收入国家。越南也取得了同样的成就，柬埔寨紧随其后。它们引人注目的增长表明，在新一代制造业大国崛起、塑造21世纪之际，对“过早去工业化”的担心是不恰当的。
孟加拉国经济奇迹
据英国《金融时报》网站8月8日，孟加拉国的成就更加不同寻常，因为世界一直对它缺少关注。受传统的廉价劳动力起步行业纺织业推动，该国经济增长速度稳步提升到6%以上。它现在是全世界第二大服装出口国。强有力的增长齿轮已经开始转动。纺织厂雇用数以百万计的年轻女性，赋予她们经济能力，促使农村家庭投资于教育，并带来了人口红利。
这些新制造业中心的增长是全球经济最令人兴奋的变化之一。它们为消费品提供了新市场，为投资者提供了巨大机遇，并为数以百万计的人口提供了脱贫途径。然而，在孟加拉国经济腾飞的同时，人们对其他国家能否效仿存在怀疑。
一次新工业化浪潮
美国哈佛大学经济学家达尼·罗德里克发现了一个贫穷国家制造业提早崩溃的模式，与欧美国家制造业崩溃时所处的发展水平相比，这些贫穷国家的工厂会在发展水平低得多的时候消失。他用图表从产出和就业方面描绘了自上世纪80年代以来南美、非洲以及亚洲部分国家的工业衰退。这对于发展中国家来说是重大新闻。罗德里克指出，制造业会拉动生产力。没有制造业，富起来很难。
上世纪60年代，人们有时将亚洲经济体比作“飞行的雁群”。随着日本在制造业价值链上攀升——例如到达电子产业，随后台湾地区和韩国就可以进入日本留下的纺织品市场。这带来的结果就是梯队发展，就像迁徙的鸟类那样。但如果自动化和机器人技术现在能与最廉价的劳动力竞争，那么这些机会将永远不会出现。发展中国家将不得不通过服务业找到一种新的增长模式，否则就只能出售大宗商品。
这些担忧是错误的。更有可能的是，孟加拉国预示着贫穷国家一次新的工业化浪潮；这次工业化浪潮终将扩大到撒哈拉以南的非洲。
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