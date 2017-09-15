特斯拉因自动驾驶技术存缺陷致车祸遭监管机构批评

英媒称，美国监管机构指出，特斯拉汽车公司运用其自动驾驶技术的方式存在缺陷，是导致首例自动驾驶致命车祸的主要原因之一。
据英国《金融时报》网站9月13日报道，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克曾夸口其公司所谓的“自动驾驶”系统能够在没有人类干预的情况下长距离驾驶汽车，而且这家公司声称其最先进技术的安全性是人类驾驶员的两倍。
但美国国家交通安全委员会（NTSB）12日就这场致命事故召开听证会，强调这项技术存在“操作上的缺陷”，导致驾驶员毫无准备，未能及时反应以避开车祸。
去年，特斯拉车主乔舒亚·布朗的车撞向一辆在其前方转弯穿越道路的卡车的侧面，他本人当场身亡。在强烈的日光照射下，这辆特斯拉汽车的摄像头未分辨出卡车侧面白色的车身。从这辆特斯拉Model S上恢复的数据显示，当时驾驶员的双手并没有放在方向盘上，他也没有试图刹车。
NTSB主席罗伯特·萨姆沃特强调卡车驾驶员的行为是导致这场车祸的三个原因之一。他还说，布朗对“自动驾驶”系统抱有过高的信任，而根据设计自动驾驶技术本不应在发生车祸的道路上运用。
萨姆沃特问道：“一名驾驶员怎么能过度依赖一辆汽车的自动化技术呢？为何特斯拉会允许汽车在不应开启‘自动驾驶’模式的道路上开启‘自动驾驶’模式呢？”
当时这辆Model S在一条其他车辆可在其前方横穿的道路上行驶，而“自动驾驶”技术是为高速公路设计的。萨姆沃特说，在驾驶员手册中，特斯拉公司一方面警告这项技术不适用于发生事故的道路类型，一方面又暗示自动驾驶模式会自动关闭。
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