蒂勒森要以色列归还军援 美国务院与白宫紧张升级

美媒称，多名熟悉情况的消息人士称，蒂勒森国务卿一直力促特朗普政府要求以色列将数千万美元军事援助归还美国，从而引起白宫西翼的反对，给雾谷（指美国国务院）与白宫间因众多重大外交问题而导致的紧张关系火上浇油。
据美国华盛顿自由灯塔网站9月11日报道，国务院一直在游说白宫要求以色列归还大约7500万美元美国军事援助。这些援助超出了奥巴马政府的要求金额，是于2016年提供给这个犹太人国家的。
因给美国对以军事援助设定条件、禁止以色列游说国会增加援助，上届政府遭到国会领袖和亲以色列团体的抨击。美国的军事援助被视为美以联盟的基石。
报道称，国会最初反对这些限制，继而反抗、阻挠奥巴马时代的一揽子援助方案通过。而蒂勒森据称正要求以色列归还这些额外援助、使该国遵守2016年与奥巴马政府达成的协议。
多名消息人士说，蒂勒森的办公厅主任玛格丽特·彼得林亲自给白宫国家安全委员会官员迪娜·鲍威尔打电话，转述蒂勒森的立场。据称，蒂勒森的立场与国务院中处理以色列问题的职业外交官的建议存在冲突。
这些消息人士说，据称鲍威尔面对以上要求犹豫不决，并对彼得林说，任何类似行动都必须得到特朗普总统批准。
这些消息人士说，在白宫举行的一场会议上，蒂勒森一直希望要求以色列归还援助资金。
报道称，在得知进行了这方面的讨论后，一些亲以色列的国会领袖感到愤怒，来自阿肯色州的共和党参议员汤姆·科顿与白宫进行了接触，以表达其反对意见。
一名熟悉情况的国会高级助手说，科顿上周“强烈警告国务院”，“此类行动是不明智的，将导致与以色列发生有害的冲突”。
这一问题给白宫与国务院间的紧张关系火上浇油。二者发现彼此在众多重要问题上存在分歧，包括美国-以色列联盟、伊朗问题以及其他一些问题。向美媒透露此次僵持的消息人士称，雾谷与西翼如今处于“公开战争”。
报道称，在一个重要的亲以色列组织中任职的一名资深官员说：“在国务院内部，在以色列、伊朗和海湾等问题上，始终存在辩论……但是，可以预料，无论什么话题，蒂勒森、他的办公厅主任、他手下那些从奥巴马时代留任的官员，都会与总统持相反的看法。”
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