中国虚拟货币交易所将被关闭 比特币大跌超20%

继央行全面叫停ICO之后，比特币交易所迎来强监管。
9月8日晚间，财新报道称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。有业内人士向新浪财经确认了此消息。据了解，中国境内三大比特币交易平台包括“火币网”、“OKcoin”、“比特币中国”。
财新报道称，这次决定关闭的是虚拟货币与法币之间的交易平台，即只是禁止在中国境内的虚拟货币场内交易，并非禁止所有虚拟货币与法币在中国境内的交易。
“要关闭的就是比特币交易所，不是针对比特币。” 互联网金融风险专项整治工作领导小组强调，取缔和比特币交易所相关的活动并不影响区块链技术的发展。
火币网数据显示，比特币价格暴跌，较日内最高价29200元，跌至23131元。
中国人民大学国际货币研究所吴志峰对新浪财经表示，其中的逻辑关系为：要禁ico，就必须禁山寨原生币；要禁山寨原生币，就必须同样禁比特币；要禁比特币，就只能在国内禁；国内禁比特币，就必须禁比特币交易平台。“道理就是这个道理，文件是有关部门自己发的，如果自己不跟自己讲逻辑，只禁ico禁山寨代币不禁比特币，那等于有关部门自己承认了比特币是货币，相当于法定货币，比特币涨到天上去你也别再嚷嚷。”
“结论就是，要严格执行99号问，就必须在国内关闭交易所”，吴志峰说道。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost