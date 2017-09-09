韩媒称在华韩企陷困境：“萨德”部署完毕或令情况更严峻

韩媒称，韩国企业本就因“萨德”在中国陷入苦战，如今“萨德”部署完毕，企业在当地的营业情况或将更为严峻。
据韩国《亚洲经济》网站9月8日报道，中国事业宣告失败的易买得也将加快撤离中国市场的步伐，据业界8日消息，易买得正在就抛售中国国内5家门店，与泰国CP集团进行协商。易买得相关人士表示，为顺利撤离中国市场，正在商讨多种方案，抛售相关事宜尚未确定，但预计年内完成撤离。
报道称，1997年进军中国当时，易买得门店接近30家。去年易买得中国市场亏损金额为216亿韩元，2013年起至去年，4年间赤字规模超过1500亿韩元（约合人民币8.57亿元）。长期亏损虽是易买得退出中国市场的主要原因，但“萨德”问题引发的当地民众反韩情绪高涨等经营环境恶劣也是决定性因素。
与此同时，乐天玛特受停业影响，损失金额如滚雪球一般，越滚越大。与易买得不同的是，乐天玛特当地门店较多，撤离中国市场并非易事。自今年3月向乐天玛特输血3600亿韩元（约合人民币20.57亿元）后，最近再度注资3400亿韩元（约合人民币19.43亿元）。照此趋势发展，截至年末乐天玛特亏损金额将高达1万亿韩元（约合人民币57.14亿元）。
另据韩联社9月8日报道，在“萨德”风波持续发酵的情况下，多数在华韩企经营陷入困境，部分企业考虑停业撤离中国市场。
报道称，反“萨德”影响还波及电子、汽车、食品等消费品行业韩企，爱茉莉太平洋化妆品第二季度营业利润同比锐减58%，成功在华扎根的好丽友上半年营业利润同比锐减64%，在华合同制促销员规模裁减近20%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost