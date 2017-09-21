百度智能翻译机亮相日本

在中英、中日等多种语言互译模式中自动识别语种，并一键翻译；还可为手机、电脑等设备提供Wi-Fi服务。近日在日本名古屋召开的第16届机器翻译峰会上，中国百度公司技术委员会主席吴华介绍了百度机器翻译最新研究成果，并现场展示了智能Wi-Fi翻译机。
会上，吴华展示了百度智能Wi-Fi翻译机的中日对话翻译功能。从名古屋有哪些好玩的景点到如何乘坐最便捷的交通工具，翻译机流畅且精准的中日互译让众多与会者惊叹不已。“我很荣幸成为日本第一个试用者，这款翻译机实在是太棒了！”日本旅游业资深人士樱田和之说。
百度智能Wi-Fi翻译机支持中英日等多种语言。在对话时，用户只需选定互译语言种类，按住说话键，翻译机就会智能识别输入语言的语种，自动输出对应语种的翻译结果。相比于传统的翻译机需要通过不同的按键选择中英或英中模式，操作繁琐，百度的这款翻译机大大提升了效率。
据介绍，这款翻译机将自带全球80多个国家的移动数据流量，开机后便可自动连接4G网络，不需要像传统的翻译机那样插SIM卡连接网络。
百度尚未透露这款机器的名字，据介绍，这款智能翻译机可能今年10月在中国上市，明年春天在日本市场销售。
在18日召开并将于22日结束的本届机器翻译峰会上，百度、谷歌、微软三巨头同台论剑，畅谈神经网络翻译技术现状及未来发展趋势，代表了当今机器翻译领域的最高水平。吴华表示，翻译与语音、图像、硬件等技术的深度结合形成的多模态翻译，将是未来的一个重要发展方向。（新华社）
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