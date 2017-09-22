医生为抢救呼吸骤停患者剪坏其衣物，事后被家属索赔千元

男子突发肺栓塞致心脏呼吸骤停，经中南医院急救医生全力抢救，终于转危为安。不过，患者的父亲事后找到院方，称医生抢救儿子时剪掉了衣裤，导致其裤兜里的500元现金、身份证等物品遗失，索要1000元赔偿金。
昨日，参与抢救的医护人员将凑的1000元钱，给了患者家属。
男子突然发病心脏骤停
医生全力抢救转危为安
34岁的李先生在武昌一家网吧工作，9月11日下午，他在工作时突然昏迷倒地不省人事，被120救护车送到武汉大学中南医院。下午4点25分，李先生被送进急救中心抢救。
事发时的监控显示，多名医护轮番为李先生进行胸部按压，并采取了安插呼吸机等抢救措施。下午5点半，一男一女两名医护人员将李先生的短裤和T恤分别用剪刀剪断，并把从身上扯下的衣物扔到抢救室角落。半小时后，医护人员推来人工心肺仪，为李先生建立起体外心肺循环。
“当时情况紧急，抢救生命是第一位的。”参与抢救的急救中心副主任医师夏剑表示，经过心脏造影、肺动脉CT等检查，确认李先生昏迷的原因是肺栓塞，这是一种非常凶险的疾病。由于在抢救过程中患者心脏不间断地停跳，所以在查明病因前，必须通过人工心肺仪维持生命体征，为诊断赢得时间。而插入人工心肺仪需通过大腿根部穿刺，要在腿部、腹部等部位消毒，所以必须剪掉身上的衣裤。 因抢救及时，李先生当晚情况好转，转入ICU继续治疗。18日晚，李先生终于脱离生命危险，转入普通病房，目前正在康复中。
家属称患者财物不见了
带着警察索要“失物费”
医护人员介绍，在这期间，出现了一个小插曲。
17日，李先生的父亲找到医院，称医生抢救时不但把儿子的衣裤剪坏了，还把短裤里的500元现金、身份证、银行卡、数据线等财物弄丢了，需赔偿1500元的损失费。当时，医院相关负责人拒绝了他的要求。
19日，李先生的父亲报了警，并带着警察来到医院要求赔偿。医院相关负责人表示，当天抢救过程中程序和手段都没有问题，而且患者所称的财物到底是遗落在发病场所或是途中都不确定。最后，在警察的调解下，医院初步答应赔偿1000元。
昨天下午4时许，该院急救中心护士长拿着当天参与抢救的全体医护人员凑来的1000元赔偿金，交给了李先生的父亲，李父也写下了收款字据：“儿子××于2017年9月11日因呼吸心跳停止在中南医院急救中心抢救，遗失袋内物品，要求贵中心赔偿损失1000元……”
医院称剪衣抢救无过错
会吸取教训把细节做好
昨日下午，李先生的父亲告诉楚天都市报记者，自己当晚7点半来到医院，准备为儿子办理入院手续时，发现儿子全身裸体。儿子几天后醒来说，短裤兜里不但有身份证，还有银行卡、香烟、手机数据线和500元现金，“因为医生护士说抢救时剪完衣裤后，没发现任何财物，所以我就感到很恼火。”
李先生的父亲说，自己很感激医生全力抢救儿子的生命，救治费如今也花费十多万元，自己就算借钱也会交给医院。但是，一码归一码，医院没有把儿子口袋里的财物交给家属，工作中存在失误就应该赔偿。自己要求赔偿1000元合情合理，其中500元是衣裤、数据线的费用，500元是现金损失，而补办银行卡、身份证需要的时间成本还没计算在内。
中南医院副院长、急救中心主任赵剡强调，医护人员剪衣服救人的程序绝对没有错，不管患者穿着多么名贵的衣服，在那种情况下都必须剪掉。
赵剡的说法得到江城多家医院急救中心负责人认可，他们表示，急救就是与时间赛跑，特别是呼吸心跳都暂停的患者，往往一分钟就能决定生死，为了在最短时间内为患者插上抢救设备，剪掉贴身衣物是常见情景。
“在处理患者剪破的衣物以及随身物品的方式上，医护人员确实也存在疏忽。”赵剡说，一般情况下，抢救时剪掉的衣服，按照医院制度必须先由医护人员清理，将衣物内夹带的财物拿出来交给家属，再将破损衣物丢弃。但这次抢救情况危急，医护人员非常紧张，救治成功后情绪激动，忘记检查而是直接当做垃圾处理，确实存在失误。医院会吸取教训，今后更加严格要求医护人员，更加注意诊疗过程中的细节，力争避免类似事件再度发生。
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