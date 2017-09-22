中方称“摧毁朝鲜”言论有害无益

美媒称，中国20日批驳了美国总统特朗普的言论，此前他曾威胁如果必要的话会“彻底摧毁”朝鲜。
据美国《华盛顿邮报》网站9月20日报道，中国认为，美国的敌意将朝鲜统治者逼入困境，彻底摧毁朝鲜的言论只会强化这样的表述。
报道称，人民网英文版在显要位置发布的一条评论说：“特朗普用‘彻底摧毁’来威胁朝鲜，而中国则呼吁通过和平途径解决问题。”文章说，特朗普的这种做法“没有任何助益，只会促使朝鲜奉行更加危险的政策，因为该政权的生存面临着威胁”。
《华盛顿邮报》还称，中国外交部发言人陆慷也传达了类似的信息。他说：“当前半岛形势依然复杂敏感，希望有关各方在全面、完整执行安理会相关决议的同时，保持克制，多采取有助于缓解紧张局势的行动。”
报道称，特朗普的这番话是否是武装冲突的前兆？一些专家表示并不担心会爆发冲突。
吉林大学朝鲜问题专家王生说：“中国和俄罗斯在这个问题上有着共同的立场——他们想要阻止战争的发生，哪怕只有1%的可能性。”他说，由于中俄这一共同的决定，“美国不能轻易开战”。
军事专家宋晓军也这样认为。他说：“特朗普所言只是一种战术，并不意味着他会真的开战。”
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