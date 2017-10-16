日报剖析神钢日产丑闻教训：过于依赖“改良”而忽视创新

日媒称，对日本制造业的不信任感在扩散。继日产汽车公司使用无资质人员敷衍成车出厂检验手续丑闻之后，神户制钢公司随意篡改产品数据的丑闻又败露出来。为什么享有“日本制造”美誉的名牌企业会出现这样的问题？
据《日本经济新闻》10月15日刊文剖析，在世界性钢材过剩和原材料价格上涨的背景下，盲目地在建筑机械领域扩张导致业绩连续出现赤字，因此神户制钢瞄准汽车轻量化带动需求大增的铝工业。领导层发出大干快上的增产号令，却没有引进可缓解一线工厂负担的生产系统，全部依赖一线工人的辛勤劳作。在“绝对不允许延迟供货”这一苛刻要求的重压下，一线人员的工作与经营管理层的要求“渐行渐远”，疲于应付的一线工作人员不断地通过篡改数据蒙混过关。
在市场日益成熟的今天，过于追求降低成本，就会产生一线人员动歪脑筋的萌芽。远离总公司监督的一线会逐渐进入“暗箱操作”状态。在管理层监管不到位的情况下，一线自然会在某个时刻越过底线。神户制钢和日产的丑闻都能看到这一结构性问题的影子。
日本的制造业自20世纪初开始一直在追赶欧美。丰田汽车公司向美国学习，官营的八幡制铁所从德国请专家指导，日本企业通过不断锤炼“日本模式”而席卷世界市场。以省油著称的日本汽车得到美国消费者的认可，物美价廉的日本家电出口到全世界，带动了日本经济的高速增长。
凭借天才的一己之力创造革新系统，这是欧美模式，而日本模式更多的是依赖群体智慧的结晶。依靠现场工作人员每个人的“改良”而一分一分地节约成本，这是日本模式的强项。但现在这种模式走到了尽头。
随着经济全球化的发展，劳动力成本更为低廉的新兴国家制造业崛起。极大地改变了制造业形态的数字化也在日新月异地发展。在竞争大前提发生变化的今天，时代的要求不再是扎实但缓慢的“改良”，而是思路上的大胆创新。本来，经营管理至关重要，但日本企业长期依赖一线的具体工作，正是这种模式导致了弊端的出现。
日本的“制造业神话”开始破灭。欧美制造业强大的原动力之一来自于工厂的IT化。德国提出“工业4.0”计划，要从根本上改变制造业。
日本制造业的变革时刻到了。为了恢复“一线的活力”，经营管理层需要大胆地掌舵，引领航向。
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