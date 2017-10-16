政治阴影笼罩世界经济 多国债务水平处历史高位

英媒称，乐观情绪被担忧冲淡。这就是在华盛顿特区举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会的氛围。政治阴云现在给向好的经济蒙上了一层阴影。
据英国《金融时报》网站10月13日文章。除美国和受脱欧影响的英国外，主要高收入经济体现在的前景都好于4月。欧元区经济预计今年和2018年将分别增长2.1%和1.9%，接近美国的2.2%和2.3%。
的确，担忧的理由依然存在。在许多高收入国家，金融风险显而易见。债务水平按历史标准来看普遍处于高位，有些国家的还在上升。资产价格按历史标准来看也处于高位：美股的估值已接近1929年和2000年触及的历史高点。
此外，虽然高收入经济体一直在从大衰退中复苏，但后者依然给它们造成了很大影响。与以危机前的增速继续增长下去的结果相比，高收入经济体的实际国内生产总值之和减少了1/6。
然而，大衰退的政治影响可能要大得多。那场危机及其挥之不去的余波打击了精英阶层的信心。这一打击给一系列令人不适的社会和经济变化雪上加霜。
总的来看，这些剧变——就像以前经常发生的那样——为煽动家开辟了道路，这些人承诺用简单的办法去解决复杂的问题。
美国政策的转变必然是最令人担忧的。这一转变也许充其量不过是“喧哗与骚动”，没有任何意义。但现在就确信这一点还为时过早。美国政府似乎决心要在接近充分就业的情况下大幅减税，认为这将以某种方式推动经济增速大幅飙升。这并非不可想象的事，但可能性很小。更有可能出现的是通胀加剧、利率飙升、美元升值和经常项目逆差激增。
此外，人们还对全球冲突感到担忧。美国总统决心拒绝证实伊朗履行了核协议，这可能产生巨大的长期影响。
可能对朝鲜实施的打击也同样危险。
也许随着经济状况好转，导致民粹主义高涨的怒火可能会消散。问题在于这样的政治复原会不会为时太晚。
这是一个充满高度不确定性的时期。这股煽动性的浪潮也许会无果而终。但上述风险不可避免地给华盛顿的会议蒙上了一层阴影。市场欣然无视了这一点。但市场可能是错的。
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