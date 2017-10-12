控制预算谋改革 美防长提出军队建设三目标

美国国防部网站10月9日报道称，美国国防部长马蒂斯今天在此间称，美军必须适应变革，以便继续成为全球最具杀伤力的联合武装，应对不断演变的全球安全挑战。
马蒂斯在美国陆军协会年会和装备展上发表主旨演讲时说：“目前的国际形势是我服役多年来所看到的最为复杂和严峻的。”
马蒂斯说，中东的恐怖分子还在继续实施谋杀和破坏；自二战以来，欧洲首次出现国家边界因武装力量而改变的情况；在太平洋，朝鲜的挑衅“威胁到了地区甚至是全球和平”。
“这是我们国防部以及与我们志同道合的盟友所面临的现实，”他说，“面对当今日益显现的各种挑战，我们必须拥有一支全能型的军队。”
另外，马蒂斯描述了太空和网络等新冲突领域所面临的挑战，其中包括“对我们民主进程的秘密攻击”。
马蒂斯强调了三个努力目标，从而“维护安全、获得核威慑以及拥有一支也能打非常规战争的决定性常规力量”。
越来越有杀伤力 国防部必须确保它所做的一切都有助于加强武装部队的杀伤力。马蒂斯说：“我们必须永远不忘记这一事实：在战场上我们不享有天经地义会取胜的超能力。”
马蒂斯说，代理陆军部长瑞安·麦卡锡和陆军参谋长马克·米利将军正在研究人事政策、训练时间、组织机构以及更多其他方面的内容，“以确保使我们的军队成为全世界最具杀伤力的联合部队”。
这位国防部长对所谓的“自动减支”计划发出了警告。“我希望国会重新掌握预算的决定权，”他说，“我对美国国会非常有信心，但我对所谓自动调整的数字上的预算削减缺乏信心。”
加强联盟关系 第二个努力目标是建设或加强联盟关系，就像二战后所做的那样。马蒂斯说，这一努力包括在北约、在对抗“伊斯兰国”组织联盟、在阿富汗、在印度-太平洋地区加强朋友和伙伴关系。
这位退役的海军陆战队将军说，他有幸为美国战斗过很多次。“我从未参加过一次全是美国人或只有美国人组成的战斗。我们总是与盟友并肩作战，从欧洲的北约到太平洋，我想告诉我们的盟友：我们将与你们一起。”
改革管理方式 国防部副部长帕特里克·沙纳汉负责第三个努力目标的大多数行动，改革管理方式以使花在国防上的每一分钱都得到充分的回报，马蒂斯说。
他说，“我们将采取积极的行动来改革我们的管理方式”，那些行动包括赢得国会和美国人民的信任。
马蒂斯说，这些努力将表明“我们对下拨的每一分钱都是负责任的，每一分钱都用在了保卫我们的国家上”。
美国陆军协会年会和装备展是一个持续好几天的活动，有成千上万的人参加，其中包括在职和退役的军官。马蒂斯在演讲中称赞陆军为过去的242年设定了标准。
他说，“我非常感激再次与这支世界上最伟大、最值得信任的军队的士兵们并肩战斗”。他还说，这支部队的官兵“训练有素、道德高尚、斗志昂扬，这种特性体现在哪怕最糟糕的环境中”。
马蒂斯说，当今这支陆军部队里服役的都是高素质的爱国者。他对官兵们为过去战争所作的贡献表示称赞。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost