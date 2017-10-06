沙特欲在美俄间搞平衡

俄罗斯战略文化基金会网站10月8日发表德米特里·米宁的文章《沙特国王访俄与中东战略平衡》称，沙特国王萨勒曼对俄罗斯进行的这次史无前例的国事访问有力地证明，中东正在发生根本性变化。
美政策令沙特失望
美国在阿拉伯国家里最强大和坚定的盟友认为有必要与莫斯科磋商地区事务，这说明它对华盛顿采取的政策深感失望。
在回应美国所谓“背叛”和“忘恩负义”的抨击时，利雅得指出华盛顿缺乏远见和反复无常。《阿拉伯新闻》日报主编阿巴斯认为，作为地区强国的沙特“为了自身利益和地区利益”应与莫斯科协作。毋庸置疑，这是促使萨勒曼国王对莫斯科进行历史性访问的主要原因。
沙特人目前将美国中东政策失败的全部责任都归咎于奥巴马，其“民主化”尝试令中东全面陷入不稳定。沙特人希望，如今的白宫主人特朗普能改正错误。但不难发现，特朗普言行不一，还是在其前任规划的地区方针轨道上前进。不难预测，倘若继续推行上述政策，利雅得可能也会对美国现任总统“失望”，由此沙特人更加深入地寻找“其他可能性与伙伴”。
俄地区作用难替代
专家们几乎一致认为，敦促沙特着手大规模理顺对俄关系的首要因素是后者与大马士革携手击溃叙利亚反对派的胜利。布鲁金斯学会首席研究员、中情局前资深分析师布鲁斯·里德尔写道：“沙特人承认，俄罗斯凭借在叙利亚取得的胜利，以大玩家的身份重返中东。”实质上，摆在当前日程上的与其说是武装斗争，不如说是各方如何在战后叙利亚体制中巩固自身地位。
作为地区的重要玩家，沙特不愿在上述进程里置身事外。在莫斯科会谈上商议叙利亚调解条件时，有一点很明显：他们不再像以往那样坚决要求巴沙尔·阿萨德先下台。沙特人表面上并未放弃早先支持的各种叙利亚反对派势力，但表示愿意协助整合这些反对派，使其能真正加入与大马士革当局的和平谈判。沙特人不再认为借助武力实现大马士革政权更迭的前景有任何希望，这就是巨大进步。海湾研究中心国防和安全部负责人穆斯塔法·阿拉尼说：“如今沙特人意识到，俄罗斯人是唯一有能力调解叙利亚冲突的力量。他们已经赞同，大马士革政权可以保留。”
有些观察家推测，利雅得推进与莫斯科关系路线的基础就是不容许俄继续与德黑兰拉近关系。沙特有这种想法，但这远远不是唯一原因，甚至不是主要原因。无论如何，沙特人明白，这里不可能涉及用一个伙伴代替另一个或是拉拢俄罗斯加入“反伊朗轴心”。然而，在防止沙特和伊朗之间的分歧演变成“逊尼派-什叶派大对抗”的各种可能性因素里，莫斯科将发挥的调停作用或许最有效。担当调停人的国家与纠纷双方保持同样良好的关系至关重要，其他大国无一能夸耀做到了这一点。
沙特自身获益良多
促成沙特国王访俄及两国签署发展合作新协议的有利氛围，还包括正在实施的石油出口国之间达成的限产协议。协议的落实使油价回升到约每桶60美元，所有石油开采国都获益良多，处境明显改善。如果说此前沙特经常受华盛顿的教唆，为了美国利益，扮演类似协定的主要搅局者，那么如今它在规规矩矩地履行义务。这也是自身利益对利雅得来说高于听从大洋彼岸盟友计谋的一个征兆。
看来，沙特对欧佩克-俄罗斯层面的合作感到着迷。在2014年供应长期处于高位、全球储备增速高于需求增速之际，欧佩克“显得无力独自调节生产”。沙特和俄罗斯两国在油气领域签署的一批总价上百亿美元的协议让人相信，它们在国际能源市场上的紧密合作不是权宜之计，而是将持续下去。德国有专家称这种合作是“对抗美国能源行业的专门联盟”。
平衡战术初步见效
真正的悬念在关于军工企业和其他军事合作问题的谈判上揭开。俄罗斯向沙特出售武器的总额或将达到30亿美元。沙特方面宣布，签署了采购S-400防空导弹系统和反坦克导弹系统的初步协议。预计俄还将向沙特转让一些能在沙特军事领域扮演“关键角色”的“突破性技术”，这能让沙特减轻对美国军售的依赖。几乎同时，华盛顿传来消息：美国国务院批准向沙特出售总价150亿美元的“萨德”反导系统。
美国的反应向利雅得证明，沙特的新政策绝对有道理，并迅速取得成效。S-400也不是无人问津：等待购买的客户队伍只会不断变长。
沙特国王还与俄罗斯防长和负责筹划叙利亚行动的多位俄罗斯将军举行单独会晤。有理由期待，萨勒曼获得的信息将巩固利雅得热爱和平的情绪。
总体上，沙特国王访俄一事表明，莫斯科有能力与中东所有关键玩家构筑稳固关系，先是伊朗和土耳其，如今又加上沙特。不考虑莫斯科的意见就不可能靠谱地解决中东问题。
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