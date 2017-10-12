胆大包天！窃贼夜闯英国王室御用珠宝店

英国伦敦警方说，一伙窃贼9日晚持斧头、球棒等器械闯入市中心一家王室御用珠宝店，盗取数件昂贵珠宝后驾电动摩托车逃跑，尚未落网。
失窃的珠宝店名为“马平与韦布”，位于伦敦著名购物街摄政街。伦敦警察局在一份声明中说，盗窃团伙共6人。案发当晚，其中三人潜入店内盗走“数件价值不菲的珠宝”，另外三名同伙则在“店外骑着摩托车接应”。
窃贼得手之后当场丢弃一辆摩托车，分头骑另两辆车逃跑。其中一辆摩托车在朝牛津街逃离的途中撞伤了一名路人女子，所幸没有造成严重伤势。按照德新社的说法，骑肇事摩托的窃贼见状弃车，6名嫌疑人于是全部乘坐一辆两轮摩托车逃离。
警方在作案现场找到盗窃团伙留下的一件凶器以及两辆被弃摩托车。
“我们知道盗窃团伙当时惊慌无比，不顾一切往四处逃跑，”伦敦警察局警官马特·霍兰兹说，“我想要呼吁民众，如果在犯罪现场或罪犯逃离过程中发现其行踪，请尽快与我们联系并发送有关盗窃团伙的图片或视频。”
法新社报道，“马平与韦布”是一家高端珠宝店，作为王室珠宝供应商已超过一个世纪。珠宝店的主匠是伦敦塔珍宝馆管理员。伦敦警察局眼下暂未提及珠宝店因失窃遭受的具体损失金额，但店内许多珠宝价值成千上万英镑。
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