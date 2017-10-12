继“无人超市”之后，马云的未来智能餐厅刷屏了

麦当劳首席数字官阿提夫•拉菲克（Atif Rafiq）曾这样描绘他心目中的“未来智能餐厅”：顾客自助点餐、挥挥手就能买单、等餐时可以打游戏……当时，他说的是2020年的麦当劳，但现在看来，这个时间或许可以提早了。
10月11日，杭州云栖小镇，一家“餐厅”门口排着长队。餐厅里人来人往，但服务员不管点菜收银，只负责上菜和收拾餐具。至于顾客，对着餐桌挥挥手，就能完成点单，消费完毕后则可以直接离开。
这就是本届云栖大会上的网红店“未来智能餐厅”，其背后是物联网、人脸识别等新技术给传统行业带来的变革。
隔空点餐 吃完就走
记者看到，未来智能餐厅的奥秘全在餐桌上，这是由口碑、蚂蚁技术实验室、支付宝AR团队共同打造的智能硬件。在进入餐厅前，顾客用支付宝完成授权并“扫一扫”指定餐桌的二维码，就能入店体验颇具科技感的就餐方式：在餐桌旁落座后，系统将自动识别顾客身份；顾客轻触桌面或通过“挥一挥手”等手势动作，桌面上就显示出智能点餐界面。
此时，点餐系统会根据顾客的历史消费记录进行菜肴个性化推荐，当然，顾客也能选择通用菜单。当服务员将菜肴端上来时，餐桌周围的摄像头会识别出相关菜肴，餐桌上呈现出绚丽的增强现实（AR）互动效果——比如，当一份牡丹饼端上来时，桌面绽放了朵朵牡丹花，还显示出“牡丹饼”这一菜肴名称。顾客用餐结束后，则可直接离店，支付宝账户会自动完成扣款。
面对这家全新的智能餐厅，阿里巴巴董事局主席马云还亲自站台点赞——在正式对外开放前，他就在餐厅里用隔空点餐的方式，来了一次“吃完就走”。
蚂蚁金服技术实验室资深技术专家林锋说，未来智能餐厅是他们对餐厅未来形态的探索和尝试。未来，餐馆里也许不再有纸质菜单、点餐员、收银员，客人在餐馆里就像在家一样，想吃什么自己点，也不再有“买单”这个环节，因为在客人走出去的那一刻，支付宝就会自动为主人“买单”。
改造来自一张二维码
如此炫酷的智能餐桌，能在大小餐厅里广泛使用吗？
“其实，传统餐饮行业只要用一个二维码，就有机会成为智能餐厅。”负责未来智能餐厅项目的口碑产品经理丰息回应说，他们推出智能餐厅不是为了推广这张提供智能点餐服务的餐桌硬件，而是“希望通过这次展示，向餐饮商家们普及口碑平台成熟的自助点餐、自动代扣及其他一些信息化技术”。
丰息介绍说，已经入驻口碑平台并且开通口碑码上一条龙服务的餐饮商家，只要花几元钱打印几张口碑码，也一样能实现智能餐桌的功能。因为自今年4月以来，口碑码已经能支持排队叫号、扫码点餐、单品营销、积点签到、码上开票在内的一系列功能。在全国，有超过100万商家因此实现了便捷的“码上服务”。
下一步，在口碑码的基础上增加一些互动屏、AR识别摄像头等，就能将普通餐厅改造成科技感十足的未来智能餐厅；当顾客在体验新鲜的同时，也将服务员从点菜、收银等重复劳动中解放出来。
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