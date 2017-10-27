印度中将盛赞俄对印“够意思”：有什么给什么 还没附加条件

印度《经济时报》网站10月23日发表题为《俄罗斯不附加任何条件地向印度提供防务技术》的报道称，印度空军副参谋长S·B·德奥中将23日说，俄罗斯在防务领域对印度的技术转让一直没有附加任何条件，两国有进一步深化军事关系的空间。
他发表这番言论的背景是，全球各地重要的防务企业正关注印度不断扩大的市场，表示愿意向印度转让技术并成立合资企业来制造战机、潜艇和其他武器。
德奥在庆祝印度和俄罗斯建交70周年的一次活动上说：“说到技术转让，俄罗斯确实真心实意地提供了他们所拥有的一切，而且不附加任何条件。”
今年5月，印度政府公布了防务合作模式，在这一模式下，符合条件的私人企业将与外国企业建立合作关系，在印度建造像潜艇和战机这样的武器。
德奥中将表示，印度和俄罗斯的防务关系有进一步扩大的空间，他还说应该在更多注重商业层面的情况下来发展两国防务关系。
他说：“现在是让两国防务关系更多地建立在商业基础上的时候了。这对俄罗斯和印度来说会是双赢局面。”
印度空军将在近期启动这一程序，以便采购一批单引擎战斗机，瑞典防务巨头萨博公司和美国洛克希德-马丁公司被认为是该项目的主要竞争者。
俄罗斯急切希望将本国新型战斗机——米格-35卖给印度。
在活动上，俄罗斯向印度空军交付了第50台AL-31FP航空发动机，作为印俄建交70周年的庆祝活动的一部分。该发动机是由印度斯坦航空有限公司的发动机部门制造的。
印度斯坦航空有限公司董事长兼总裁T·苏瓦尔纳·拉朱说：“AL31FP发动机为苏-30MKI提供动力，由印度斯坦航空有限公司从最基础阶段制造而成。”
国防秘书A·K·古普塔说，俄罗斯防务企业应该自告奋勇地与印度企业建立战略合作关系，以建造各种武器平台。
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