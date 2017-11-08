中俄或扩大两国货币互换协议：减少对美元依赖

俄媒称，北京与莫斯科希望扩大三年期250亿美元的人民币-卢布货币互换协议，寻求在贸易中增加使用本币的比例。专家表示，这有可能减轻对美元的依赖。
据今日俄罗斯电视台11月3日报道，俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫说：“两国金融管理者正在探讨继续延长三年双边货币互换协议。”
俄罗斯副总理谢尔盖·普里霍季科说：“2016年，俄罗斯商品与服务出口13%使用的是本国货币，进口使用比例是16%。2017年第一季度，这个比例分别升至16%和18%。”
报道称，中国和俄罗斯都致力于推广使用本国货币，这意味着美元比例可能下降。
报道称，驻莫斯科的分析师迈赫迪·迈赫迪耶夫说：“这是事实，它不仅表明了以本国货币进行贸易的交易量。俄罗斯与中国已就若干金砖国家多边协议进行合作。以本国货币进行贸易只是过去十年间世界大趋势的一个方面。”
报道援引梅德韦杰夫的说法表示，以本币进行贸易可以保护国家不受“外部势力影响”，有助于规避汇率波动风险。货币互换协议还有助于减少预算赤字。
报道还援引了一位金融专家的观点。后者说：“中国是俄罗斯能源出口的最大买家。延长货币互换期限将降低两国贸易成本。以人民币进行交易将减轻俄罗斯对美元的依赖。”
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