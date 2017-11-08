英女王海外投资被指涉盘剥穷人：投资顾问令其声誉受损

英媒称，“天堂文件”泄露的一些文件显示，英女王的私人资产中有1000万英镑的资金被调到海外作投资用途，替女王经营其价值5亿英镑私人地产的兰卡斯特公爵领地将这笔钱存入了一些设在开曼群岛和百慕大群岛的基金中，少量的资金则流入电器零售商BrightHouse的母公司，该公司让顾客按揭付款，从中征收高额利息，因此被指控盘剥穷人。另外还有资金投入到Threshers的零售连锁店，该店后来破产，令政府损失税款1750万英镑，并造成6000人失业。
据英国广播公司网站11月7日报道，一名兰卡斯特公爵领地的发言人说，兰卡斯特公爵领地有许多投资，其中一些资金是投放在海外的基金，所有的投资都经过审核，完全合法。他续指，英女王自愿为所有兰卡斯特公爵领地透过投资赚取的利润缴交税款。
兰卡斯特公爵领地管理人指，他们并不知道原来向海外基金投资可以减少应缴税款，也说它在投资的时候并不会考虑税款的问题。
“天堂文件”泄露的文件显示，兰卡斯特公爵领地在2004年向一家在百慕大登记的公司Jubilee Absolute Return Fund Limited投资500万英镑，这笔投资到2010年结束。文件还显示，兰卡斯特公爵领地在2005年也在一家名为Dover Street VI Cayman Fund LP的公司投资了750万美元。根据文件的资料，这家公司有在一些医疗及科技公司进行投资。而与BrightHouse有关的投资在2007年开始，那个时候，运作Dover Street VI Cayman Fund LP的美国公司要求兰卡斯特公爵领地向五个项目投资45万美元，其中包括英国高档商业街上的两家零售商，这包括一家设在伦敦的私募基金Vision Capital，这家公司收购了BrightHouse的所有股份和Threshers75%的控制权。Threshers被收购后，承担了新股东许多的负债，后来两年多没有缴交任何公司税，该公司后来破产，而Vision Capital大部份在BrightHouse的投资都被转到一家总部设在卢森堡的公司，从此，这家公司在英国缴付的税款大大减少。
兰卡斯特公爵领地在2017年发布的年度报告中写道，在作出或不作出任何决定前，它都会考虑这些事情会否损害兰卡斯特公爵领地和英女王的名誉。
属英国工党的霍奇斯议员认为，英女王的投资顾问令女王声誉受损，这令她“颇愤怒”。她认为，任何负责处理英国王室金钱的人或公司都必须绝对透明，不可以接近洗黑钱、避税、逃税或以令人质疑的手法收取金钱等“肮脏”的事情。
英国议会在2015年发表报告，指BrightHouse向欠债人收取94%的利率，每五名BrightHouse顾客中便有一人拖欠还款，而每十名顾客中便有一人因未能准时还款而被公司收回他们购买的东西。
兰卡斯特公爵领地回应说，英女王对兰卡斯特公爵领地的资产十分重视，她有一名总监和委员会负责管理这些资产，而总监又会将管辖权下放给委员会。Dover Street VI Cayman Fund LP的投资者会承诺把资金投放“一段特定的时间”，也不会以投资者的名义改变它任何投资或把资金“最终投放到哪里”的决定。
兰卡斯特公爵领地透露，它还有把资金投放在一个位于爱尔兰的基金。
兰卡斯特公爵领地的总监是一名政府官员，也是英国内阁其中一名成员，但不会对兰卡斯特公爵领地的实质管理作太大介入，现任总监是英国保守党主席麦乐贤。
兰卡斯特公爵领地在2005年9月开始向Dover Street VI Cayman Fund LP投放资金时，总监是工党国会议员赫顿，而兰卡斯特公爵领地开始向Vision Capital投放资金时，总监是工党领袖艾德·米利班德，而他刚好在2016年曾经在一个BBC节目上呼吁应该更好地监管BrightHouse这种让顾客分期把所购产品付款的公司。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost