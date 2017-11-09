国际华人文化周活动在新加坡开幕

2017国际华人文化周活动8日在新加坡中国文化中心开幕。在开幕活动“亚洲创意产业及文化贸易论坛”上，来自新加坡、中国、英国、匈牙利等国的数十位专家学者和业界人士共聚一堂，探讨如何推动中国和东南亚地区文化产业的发展。
国家文化发展国际战略研究院常务副院长李嘉珊指出，文化产业发展使得文化遗产得以融进今天的生活方式。世界范围内文化产业遭受金融危机的拖累，而中国文化产业的发展一枝独秀，2016年中国文化产品和服务进出口总额达1142.1亿美元。中国已成为文化产品贸易大国，但在文化服务贸易领域还有较大增长空间。
新加坡宜居城市中心主席刘太格在发言中表示，城市规划者既要让居者享有宜居和有活力的生活，也要保障土地资源有效利用并实现可持续发展，而文化因素是规划者需要考虑的因素之一。
新加坡报业控股有限公司负责新兴市场的副总裁周兆呈认为，随着互联网打通点对点的对接，以及包括中国、新加坡等国对个体文创产业的鼓励和支持，为文创产业提供了创新机遇。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员胡逸山建议，中国和东南亚国家进一步推动多文化交流机制，从科技、教育等领域入手，为传统的文化交流注入新动力。
文化周期间，还将举办“点亮希望”摄影展，展示中国摄影师多年来深入中国贫困山区拍摄的儿童影像作品，呼吁更多社会力量关注贫困地区儿童的生活状况。（新华网）
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