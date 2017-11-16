美国会审查总统发动核打击权力

14日，美国国会议员们40多年来首次举行听证会，对总统独有的下令发动核打击的权力提出质疑。
参议院外交关系委员会开会审查总统下令使用核武器的权力。委员会主席、共和党参议员鲍勃•科克说，是时候重新审查总统发动核打击的权力了。
科克说，上个月，特朗普在与朝鲜领导人金正恩打交道的过程中使美国“踏上了通往第三次世界大战的道路”。特朗普曾威胁说，如果平壤继续进行其核导弹计划，那么将“引发世界从未见过的愤怒之火”。
该委员会听取了战略司令部前司令罗伯特•凯勒的证词。凯勒说，他的职责是执行总统下达的动用核武器的命令。他还说，如果他不确定其合法性，将会咨询自己的顾问。
共和党参议员罗恩•约翰逊问：“接下来会发生什么呢？”凯勒回答说：“我不知道。”会场内发出不安的笑声。
核导弹的实际发射是机密程序。在目前的法规下，总统可以通过向一台设备输入密码来发动核打击，该设备是个始终与总统同行的公文包。总统不必征求其他政府官员的意见。
委员会成员、民主党的克里斯•墨菲说：“我们担心，总统如此不稳定，如此反复无常，有如此异想天开的决策过程，以至于他也许会下令发动核打击。这完全不符合美国的国家安全利益。”
【法新社华盛顿11月14曰电】美国参议院周二讨论限制总统单方面发动核打击的权力。在难以预测的特朗普总统与朝鲜独裁者金正恩之间的紧张关系加剧之际，这种讨论越发重要。
这场备受关注的参议院外交关系委员会的听证会，假设总统决定首先对敌国发动核打击。民主党参议员墨菲说：“我们担心总统可能会在不符合美国国家安全利益的情况下下令核打击。”
委员会主席科克说：“命令一经下达与确认就没法撤销。”他还形容这是自1976年以来，首度聚焦总统核武权限的听证会。
尽管部分参议员对特朗普这位三军总司令有权让核弹齐发感到害怕，但与会的专家仍反对仅因为特朗普就任意变更发射程序，将权限下放至较低层级。
战略司令部前司令凯勒在会上提出了一个基本军事原则：军队有义务服从合法命令，没有义务服从非法命令。
但被问到若认定总统的核打击指令为非法会怎么做时，凯勒对这一假设也难以回答，仅说“我真的不知道，这涉及人为因素”。
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