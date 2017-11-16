瑞银研究报告称1%最富人群拥世界一半家庭财富

外媒称，金融服务公司瑞士信贷银行14日发表的一份研究报告显示，全球约一半家庭财富掌握在最富有的1%的成年人手中。
据美国《赫芬顿邮报》网站11月14日报道，新出炉的瑞银《2017全球财富报告》显示，虽然全球总财富正日益增长，但基本上是由全球一小部分人口控制。世界财富在不同地区和不同年龄段人群中的分布极不均衡。在地球上的每一个角落，贫富差距都在日益扩大。
报道称，瑞银的这份报告说：“虽然全球最底层一半人口所拥有的财富不足全球整体财富的1%，但全球最富有的10%人口却拥有全球总资产的88%，最富有的1%人口更是占据了全球一半的家庭财富。”
报道认为，这种日益增长的不平等将造成深远的政治和社会后果。自2008年金融危机以来，经济上被剥夺的各国公民一直在要求对社会现状进行彻底变革。近年来，许多国家的民粹主义者要求从精英群体中收回权力的呼声日益高涨。
报道称，从个人经济状况的角度来考虑，这种不平等的水平触目惊心。据14日发表的这份报告说，不考虑债务问题，全球约70%的成年人总资产不足1万美元。要成为最富有的1%，一个人需要至少拥有770368美元。而且，普通人同最富有人群之间的经济差距仍在扩大。
报道称，总体说来，2017年全球财富增长了6.4%，而2016年的这一数据是3.9%。但由于世界大部分地区存在的经济不平等，非洲、拉丁美洲和除中国、印度之外的亚太地区，财富中位数仍在下降。
报告在谈及财富中位数下降的问题时说：“我们对2022年的预测显示，在未来几年中，情况将更加悲观。”
报道称，专家们一直警告，这种持续的不平等对世界各地的稳定和民主制度都构成了威胁。如果现有政治制度和政党结构不能带来经济富裕，那么各国公民将会被迫寻求采取更极端的替代方案。
报道表示，随着不平等加剧，出于对现状的不满，极左和极右政党的支持率都会有所上升。
据报道，今年早些时候，世界经济论坛宣布，导致唐纳德·特朗普当选美国总统和2016年英国脱欧公投的，都是不平等问题。该组织的全球风险报告警告说，这种日益增长的收入不平等现象将成为未来10年全球最重要的趋势。
另据法新社苏黎士11月14日报道，14日发表的一份报告显示，全球金融危机十年以来，全球财富增长了四分之一以上，但是分配很不均匀。
瑞士银行巨头瑞银在年度全球财富报告中指出，十年来全球财富增长了27%。
报告显示，2016年年中至2017年年中，全球财富增长了6.4%，为五年来的最快增速，成年人的人均财富达到创纪录水平。
报告指出“股票市场普遍获得收益”，同时诸如房产这样的非金融资产也首次超过了2007年全球陷入金融危机时的水平。
报道称，瑞银董事长乌尔斯·罗纳在一份声明中指出：“自全球金融危机起，十年来我们看到世界所有地区的财富都出现了大幅增长。”
与此同时，瑞银报告还详细介绍了所谓“千禧一代”如何面临着远比父辈更加不利的市场环境，而这“很可能限制他们获得财富的前景”。
报道称，报告说他们直接遭到全球金融危机的冲击而蒙受损失，但是还要“首先面临随之而来的失业、收入不平等加剧以及房地产价格攀升、更严格的抵押贷款规定和某些国家学生债务负担大大增加的困境。他们也必然要经历比前辈们养老金减少的局面”。
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