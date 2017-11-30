比特币挖矿年耗电量惊人 超过159国年均用电量

法媒称，这是比特币背后掩藏着的一面：造比特币所需要的电量出奇地大。据能源价格比较网站PowerCompare援引的数据，今年造比特币的耗电量超过了全球159个国家各自的年均用电量。
据法国《快报》周刊网站11月28日报道，数据显示，造比特币一年的耗电量约为30.14太瓦时，这比19个欧洲国家和大部分非洲国家一年的用电量都高。爱尔兰一年的用电量是25太瓦时，斯洛伐克是28.3太瓦时，法国也仅为43.1太瓦时。
比特币是2009年出现的一种数字货币。它不属于任何国家，依靠区块链系统运转。通过免费下载的软件就能制造比特币，这一行为被称作“挖矿”。想获得比特币需要连续不断地进行大量计算，而2100万个比特币的上限值迫使“挖矿者”转向功能更为强大的计算机，这就是“挖矿”如此耗能的原因之一。
比特币使用量的增加也造成了耗电量的上升。自年初以来，这种虚拟货币在不到一年的时间里升值近10倍，价格已达1万美元的创纪录水平。面对比特币的疯涨，“矿工”日益增多，且使用的计算机数量也在增长，有些由数百台计算机组成的“矿场”甚至24小时不间断地进行着运算。
最近的行情之所以称得上疯狂，是因为其年初的价格仅为1000美元，而目前比特币的行情还呈上升趋势。澳大利亚ASR财富咨询公司的沙恩·查内尔称：“短期内还看不到任何能使比特币贬值的因素。”
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