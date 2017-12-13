WTO部长会中美立场交锋:中国力挺全球化和多边贸易体制

外媒称，美国总统特朗普的首席贸易顾问莱特希泽11日首次对世界贸易组织（WTO）发出了详细的批评之声。他指责WTO“偏离重心”，成为“以诉讼为中心的组织”，不够重视现有规定的执行。虽然上述指责中美国贸易代表未点名提及中国，但在本周WTO于阿根廷举行的半年度会议上，他在面向WTO成员代表发表的讲话中将矛头明确指向中国。
美指称WTO偏离重心
据美国《华尔街日报》网站12月12日报道，莱特希泽称，他认为，WTO需要将重点放在中国的经济做法上。批评人士经常指责这种做法给中国提供了“不公平的优势”，推动中国企业用价格低廉的出口商品充斥全球市场。
莱特希泽和特朗普长期以来一直是WTO的批评者，他们指责该组织在许多诉讼案中不公正地对待美国，侵犯美国主权、未能应对来自中国的挑战。
据西班牙《国家报》网站12月11日报道，为期4天的WTO第11届部长级会议10日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开幕。在11日的会议中，中国和美国围绕自由贸易出现的立场交锋成为焦点。与会中多数成员支持WTO在特朗普削弱多边主义、加强保护主义的态度面前维持仲裁角色。
报道称，美国贸易代表莱特希泽抱怨太多国家未遵守WTO规定，还有很多富裕国家获得了不公平竞争优势。
作为特朗普“美国优先”立场的坚定捍卫者，莱特希泽还对WTO的争议解决机制发难：“不少成员国常常认为在谈判中不能让步，只能诉诸司法程序。我们应当扪心自问，目前这种机制意义何在？”
莱特希泽还要求提高贸易效率，尤其是在面对国有企业影响等诸多挑战时。尽管没有点名，他这番讲话的攻击对象却直指中国。
中国立场获多方认同
报道称，中国代表团团长、商务部部长钟山进行了回应，他呼吁各成员真正团结和行动起来，捍卫WTO的权威性和有效性。
钟山表示，贸易保护主义正在抬头，全球化面临重大挑战。中方认为没有哪个国家能够在孤立中获得成功，也不认为有哪个机制能够取代WTO。他强调说，中国始终是经济全球化和多边贸易体制的坚定捍卫者。
欧盟支持中国捍卫多边主义的立场，并对目前本届会议无法达成共识深表遗憾。欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦呼吁“坚持和加强多边贸易体制的规则”。
报道称，美国目前的立场显然使欧盟深感被抛弃在了反对保护主义的战场上。西班牙贸易国务秘书庞塞拉直言不讳地表示：“美国这样一个欧盟的传统盟友正在重新考量多边主义概念，并试图重新审视WTO规则，这无疑使前程困难重重，因为欧美曾是两台发动机，而今其中一台突然处于半停工状态。”
拉美国家也反对特朗普政府的立场。南方共同市场的四个成员国与哥伦比亚、智利、秘鲁、墨西哥等其他6个拉美国家共同发表声明，坚决支持多边主义。
另一方面，美国的转变也为中国扩大国际影响力提供了机遇。庞塞拉说：“中国多年来大力提倡多边主义和自由贸易。很显然，其他一些国家正在逐渐填补美国留出的空间，其中之一就是中国。当然，还有欧盟。”
美拼凑联盟对华施压
据英国《金融时报》网站12月11日报道，欧盟、日本和美国准备宣布组建新联盟，在钢铁产能过剩和强制技术转移等贸易问题上更强硬地与中国较量，这是特朗普政府在国际经济合作方面作出的罕见努力。
在WTO会议期间，上述3个经济体定于明天发布一份声明，根据向《金融时报》网站网站记者口述的草稿，声明将抨击钢铁等重要产业“产能严重过剩”，以及非法补贴、政府资助与国有企业推波助澜等问题。它们还抨击中国等国出台的法规，这些法规要求外国投资者交出重要的专利技术或在当地服务器存放数据。
报道称，这份声明不会指名道姓地提到中国。但是官员们说，声明反映3个经济体对中国经济持续崛起的不安感越来越强烈。声明提出了特朗普政府对中国的两大不满：向全球市场倾销低价钢铁、铝等大宗商品，以及中国利用知识产权规定获取战略性技术。
特朗普及其幕僚一直猛烈抨击中国，并启用尘封的贸易法令展开争议性调查，最终可能对中国征收惩罚性关税并采取其他贸易制裁。
不过，欧盟和日本努力劝说美国政府不要采取单边行动，称与欧盟以及日本合作对美国更有利，对北京施压的力度也会更大。
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