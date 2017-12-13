俄军拟在千岛群岛加强军备 应对日引进陆基“宙斯盾”系统

日本《朝日新闻》12月12日发表了题为《俄罗斯拟在千岛群岛加强军备》的报道。
记者获悉，俄罗斯计划于明年在千岛群岛部署岸舰导弹。这显示出俄罗斯对日本计划从美国引进陆基“宙斯盾”系统的强烈担忧，将加速在包括“北方领土”（俄称南千岛群岛——本网注）在内的区域增强军备。尽管日俄在安全问题上各持立场，但此举势必给领土谈判蒙上阴影。
“该装备将由美军管理，对此我们存在担忧。”俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫11日在防卫省与小野寺五典防相会谈时表达了对陆基“宙斯盾”的忧虑。小野寺解释说，引进陆基“宙斯盾”意在防备来自朝鲜的核与导弹威胁。小野寺表示，“（陆基‘宙斯盾’）将由自卫队自己使用，而不是美军，不会给包括俄罗斯在内的周边国家带来威胁”，以此寻求俄方的理解。
之所以俄方屡次提及这一问题，背景在于俄罗斯因2014年乌克兰危机遭受严厉制裁后，对美国抱有强烈的警惕。俄罗斯将连接千岛群岛、堪察加半岛的区域设为“对美防卫线”，不断在该地区加强军备。
据报道，俄罗斯将在千岛群岛中部的松轮岛和北部的幌筵岛部署“棱堡”和“舞会”岸舰导弹。这两个岛都曾经是旧日本军队在二战期间的重要据点。据军事专家介绍，“除拦截登陆部队外，还可以防止美军航母入侵鄂霍次克海”。
俄军位于择捉岛和国后岛的军事基地也从2011年开始加速军备现代化，并于去年部署了岸舰导弹。外务省官员认为，俄罗斯有意借助军事领域重振冷战后在国际社会下滑的外交影响力。
对于俄罗斯强化北方四岛“军事据点化”的动作，日本政府内部认为此举将给领土返还谈判带来影响的声音高涨。只要俄罗斯还对北方领土可能设置美军基地有担忧，那么按照防卫省内的多数观点，“考虑到军事问题，俄罗斯是不可能归还北方领土”。
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