研究发现多吃鱼更聪明 科学家建议儿童两岁起开始吃鱼

俄媒称，美国宾夕法尼亚州立大学的科学家证明，多吃鱼有助于提高智商和改善睡眠质量。他们对儿童进行了相关调查，结论发表在“尤里卡警报”新闻网站上。
据俄新社12月21日报道，这篇文章的作者们认为，此前的一些研究揭示了鱼类含有的Omega-3脂肪酸对智力有影响，但对智商提高和睡眠改善之间的关系分析得还不够。
此次研究的调查对象为中国541名年龄为9岁至11岁的儿童，其中54%是男孩，46%是女孩。孩子们先回答平均多久吃一次鱼的问题，然后参加智商测试。同时，孩子们的父母通过回答问题，评估孩子们的睡眠质量。
测试结果显示，与吃鱼次数更少或者完全不吃鱼的同龄人相比，每周吃鱼不少于一次的孩子，睡眠障碍次数相对较少，而且他们在智商测试里获得的平均分要高出4.8分。
宾夕法尼亚州立大学的科学家们认为，研究结果表明，应当多让孩子们吃鱼。幼儿可以从2岁起就开始接触这种食物。开始吃鱼的年龄越早，就越容易适应鱼的味道和爱上吃鱼。研究参与者之一珍妮弗·平托-马丁解释说：“儿童对气味的感受很敏锐。如果他们不习惯鱼味，他们可能就不愿意吃鱼。”
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