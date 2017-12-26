欧盟调查中国电动自行车出口商 称其或获非法补贴

英媒称，欧盟对中国电动自行车出口商可能获得的非法补贴展开调查，从而在与中国的贸易纠纷中开辟了一条新战线。
据英国《金融时报》网站12月22日报道，欧盟委员会本周称，它将仔细调查中国电动自行车生产商是否获得国家财政支持——这是全球贸易规则所禁止的，可能导致其被加征关税。
另外，欧盟还就中国电动自行车是否存在低价倾销行为展开调查。
电动自行车市场正在成长。作为替代小汽车或公共交通工具的更健康选择，电动自行车正在城市上班族中得到推广。
但欧洲电动自行车厂商说，从中国进口的廉价产品与其形成了不公平竞争，正在破坏欧洲的电动自行车行业，已导致一些制造商破产和工人失业。
欧洲自行车制造商协会秘书长莫雷诺·菲奥拉万蒂说：“除非我们阻止中国倾销电动自行车，否则它们会很快控制大部分欧盟市场，破坏我们的投资、创新和竞争力，以及大量的就业和环境保护。”
在欧盟约18.5亿欧元（1欧元约合7.8元人民币）规模的电动自行车市场中，进口占到4.58亿欧元，其中来自中国的进口额约为2.64亿欧元。
菲奥拉万蒂将德国最大的自行车和电动自行车制造商米发公司的困境归咎于中国的倾销和补贴。该公司今年曾申请破产。
支持中国立场的人士表示，欧洲低价进口电动自行车有利于环保，获得的益处将超过电动自行车制造业保留相对少量的就业岗位，而且消费者也因支出减少而受益。
欧洲自行车制造商协会说，中国的电动自行车比欧洲生产的自行车要便宜多达50%。它认为，如果没有补贴，这是不可能的。这些补贴可能包括国有银行提供优惠贷款、出口担保和保险、资助项目及其他政策。
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