学霸能打仗！且看俄军如何将一名中学生锻造成沙场骁将

自俄联邦武装力量2015年介入叙利亚战事以来，俄军在战场上的表现令西方国家“刮目相看”。尽管由于俄罗斯经济发展乏力等原因，俄军难以大规模更新业已陈旧的技术装备，但凭借完善的指挥体系和较高的装备运用水平，俄军仍足以胜任各种复杂的作战任务。换言之，对于人才、体制等“软实力”的建设，是俄军在技术并不顶尖的情况下挖掘和培养部队战斗力的主要渠道。而在这方面，对高级将领的合理选用更是一个关键性因素。通过对近期俄军提拔的一批高级将领履历的分析，我们就可窥见俄军高级将领的若干选用之道。
据俄罗斯《红星报》11月29日报道，俄联邦总统普京提拔了一批将领到俄军各重要岗位工作——任命原中部军区参谋长、驻叙俄军集群参谋长亚历山大·拉宾中将为中部军区司令；原中部军区司令弗拉基米尔·扎鲁德尼茨基上将出任俄联邦武装力量部总参军事学院院长；原俄联邦武装力量副总参谋长亚历山大·茹拉夫寥夫上将出任东部军区司令；原东部军区司令、驻叙利亚俄军部队集群司令谢尔盖·苏沃维金上将出任俄罗斯空天军总司令。除上述大军区司令级将领外，原北方舰队参谋长亚历山大·莫伊谢耶夫海军中将和近卫第2集团军司令根纳季·日德科少将也被任命为俄联邦武装力量副总参谋长。
上述6名将领，连同此前被提拔为南部军区司令的亚历山大·德沃尔尼科夫上将，以及新任西部军区司令安德烈·卡尔塔波洛夫上将，共同构成了俄军高级将领的全新阵容。而值得注意的是，这批将领在任职经历和工作特点上有许多共性。
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