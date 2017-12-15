中国香港签“一带一路”建设安排

港媒称，香港特区行政长官林郑月娥14日与国家发展和改革委员会签署了《国家发展和改革委员会与香港特别行政区政府关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》，港澳办人员亦有出席。
据香港《星岛日报》网站12月14日报道，林郑一行人早上8点半到达国家发改委，先与对方进行15分钟闭门工作会议，林郑再与国家发改委主任何立峰签署《安排》。
国家发改委表示，签署《安排》有利于发挥香港的独特优势，助力“一带一路”建设，也有利于香港通过参与“一带一路”建设，提升自身竞争力。
报道称，《安排》聚焦金融与投资、基础设施与航运、经贸交流与合作、民心相通、推动粤港澳大湾区建设、加强对接合作与争议解决服务等，支持有关方面利用好香港平台，为“一带一路”建设提供多元化融资渠道；推动基于香港平台发展绿色债券市场；发挥香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，推进人民币国际化。
报道称，《安排》还支持香港参与有关区域经济合作机制，支持香港举办高层次的“一带一路”建设主题论坛和国际性展览，支持香港积极参与和推动粤港澳大湾区建设，支持香港建设亚太区国际法律及争议解决服务中心等。它还设计了联席会议制度，作为推动落实的保障机制。
香港《信报》网站12月14日刊登题为《林郑：“一带一路”助港提升金融贸易中心地位》的报道称，行政长官林郑月娥在北京述职，当天与国家发改委主任何立峰签署了关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排，作为香港进一步参与“一带一路”建设的方针和蓝本。
林郑表示，相关措施有助巩固及提升香港作为国际金融、航运、贸易中心的地位，推动内地和香港企业建立合作伙伴关系，带动对香港专业服务的需求，为人才提供机遇。
她称，有关安排涵盖范围广阔，以香港在金融、基建、经贸和专业服务等优势为本，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通及民心相通等，加强与内地沟通及合作。
另据《香港经济日报》网站12月14日报道，行政长官林郑月娥14日与国家发改委主任何立峰在北京签署了关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排。
林郑表示，《安排》完成签署后，商务及经济发展局将与国家发改委跟进联席会议事宜，争取在明年尽快召开会议，开展落实《安排》的各项工作。
此外，特区政府将与国家发改委、国务院港澳事务办公室及其他相关部委建立一个联席会议制度，作为双方一个定期和直接的沟通平台，就香港参与和助力“一带一路”建设事宜进行协商，及研究具体工作重点。
此外据《香港经济日报》网站12月14日报道，正在阿根廷出席世贸组织部长级会议的商经局局长邱腾华在接受电台访问时表示，《安排》文本列载香港各项优势，包括金融投资、基建、航运及经贸合作等方面，而国家着力发展“绿色金融”，香港作为国际金融中心，具备优厚条件，有利于“一带一路”大型投资项目在本港立项及融资。
邱腾华补充，港府签订文本后将于明年开展一系列工作，包括明年初会向中央国有企业等推介香港可发挥的效用，年中再次举办“一带一路”贸易洽谈高峰会议，年底会就“一带一路”为旅游业界带来的商机举行研讨会。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost