日本去年出口总额同比增长11.8% 对华出口创新高

日媒称，日本财务省24日发布的以通关数据为准的贸易数据速报值显示，日本去年出口总额同比增长11.8%，达到78.2897万亿日元（约合7128亿美元），时隔两年出现增长。面向包括中国在内的亚洲市场，制造智能手机用液晶部件等的半导体制造设备出口大幅增长。从全年出口额来看，对中国和包括中国在内的亚洲市场的出口都创下历史新高。
据《日本经济新闻》网站1月24日报道，日本去年连续第二年实现贸易顺差，但顺差额减少25.1%，至2.991万亿日元。
日本对包括中国在内的亚洲市场的出口额去年增长15.7%，达42.9252万亿日元，其中对华出口增长20.5%，达14.8914万亿日元，双双确保了两位数增长。起到牵引作用的是半导体制造设备，对亚洲出口增长逾三成，对华出口增长近五成。随着高性能智能手机和物联网的普及，中韩等国的半导体产能增强且产业升级不断推进。
另一方面，日本对美国出口增长6.8%，达15.111万亿日元，时隔两年出现增长。在大型汽车出口增长的推动下，日本对欧盟出口增长8.5%，达8.6572万亿日元。
日本去年进口总额增长14%，达75.2986万亿日元，时隔三年出现增长。由于油价上涨，原油进口额增长29.3%，时隔四年出现增长，推高了整体进口额。
去年12月单月出口额同比增长9.3%，达7.3021万亿日元。由于日系车企终止了在澳大利亚的生产，日本对澳汽车出口增加。12月的进口额增长14.9%，达6.9431万亿日元。单月贸易收支为顺差3590亿日元，连续七个月实现顺差，但顺差额下降43.5%。
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