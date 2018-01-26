印度花式大阅兵规模空前 100多个部门参与筹备

26日，印度迎来共和国成立69周年纪念，首都新德里照例举行盛大的庆祝和阅兵活动。共和国日是印度三大国家节日之一，如今已成为该国展示国家军事实力和文化多样性的综合性盛会。在印度媒体看来，今年的庆祝无论规模和形式都胜于往年。
印度新德里电视台盘点了一系列游行活动的亮点。在阅兵式的摩托特技表演环节，一支由113名女骑手组成的摩托车队将首次代表印度边境安全部队上演特技表演。此外印度边境安全部队的骆驼“代表团”以及来自第61骑兵团的51匹马也将出席阅兵。
本次共和国日阅兵游行将有大量花车驶过国王大道。在该环节，全印广播电台将再现印度总理莫迪过去一年在该台推出的月度广播节目《心灵对话》。印度国内的废币运动等大事也将通过花车再现。在武器设备方面，印度国产的机载早期预警和控制系统将首次与公众见面，而其首艘国产航母“维克兰特”号的模型以及其他导弹和雷达系统也将在阅兵式中出现。
此次印度共和国日庆祝最受关注的无疑是由东盟十国首脑组成的“豪华主宾团”。莫迪早在去年11月就向东盟发出热情邀请，双方约定在印度-东盟峰会期间共同出席共和国日活动。
据报道，由于重量级人物太多，印度此次准备工作极其兴师动众。共100多个政府部门参与筹备工作，安全部门还在主宾团席位前设立了一面30米宽的防弹玻璃墙。印度自1950年起就有邀请别国政要作为主宾出席共和国日庆祝的传统。近3年，美国时任总统奥巴马、法国时任总统奥朗德以及阿联酋王储穆罕默德等都曾出席。
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