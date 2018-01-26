一项巨大科学突破或助人类在不久后发现外星人

英媒称，科学家在发现外星生物方面取得一项巨大突破，可能导致在不久的将来发现外星人。
据英国《明星日报》网站1月25日报道，美国科学家称，他们在大气中富含甲烷和氧气的行星上寻找生命迹象时获得了这项发现。
华盛顿大学的戴维·卡特林教授说：“我们的研究结果显示，这个组合是一个引人注目的生命迹象。”
他说：“令人兴奋的是我们的建议是可行的，有可能导致在不远的将来历史性地发现一个外星生物圈。”
科学家说，很难在没有某种形式的生命的情况下生成氧。
研究报告的合著者之一、华盛顿大学的博士生乔舒亚·克里斯安森—托顿说：“我们不希望把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。”
他说：“即使生命在宇宙中很常见，我们也不知道生命是否生成氧。生成氧的生物化学过程非常复杂，而且有可能相当罕见。”
报道称，这项惊人的发现将给不明飞行物研究者带来地球之外存在智能生命的希望。
本周出现一些离奇的照片，宣称是在一艘真正的外星飞船内部拍摄的一个外星人。
在这些模糊的黑白照片中能看到“一个带有坐椅、控制面板和其他物品的驾驶舱内部”。
看起来好像还有一个戴眼镜的人，据说是一名“真正的外星访客”。
据英国《每日快报》网站报道，飞碟出版社将在2月1日首次出版这些“类人外星人”的罕见照片。
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