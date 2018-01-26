中国发出继续开放市场重要信号 重申全球化承诺

外媒称，在美国宣布征收新的惩罚性关税后，中国重申了支持开放市场和全球化的承诺。
据德国《法兰克福汇报》网站1月24日报道，习近平主席首席经济顾问刘鹤在达沃斯世界经济论坛上说：“我们要继续推动全面对外开放。”他说，中国将加强与国际经贸规则对接，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业对外开放，并强调在分化的世界中打造共同命运是至关重要的。
报道称，他的这番讲话与去年习近平在达沃斯备受关注的讲话一脉相承，为了应对美国总统特朗普的自我孤立倾向，中国国家主席当时曾向国际社会承诺支持自由贸易和全球化。刘鹤在达沃斯承诺，中国的改革开放新举措将“超出国际社会预期”，同时宣传了中国的“一带一路”倡议。
另据美国《华尔街日报》网站1月24日报道，刘鹤的讲话是在美国和欧洲国家正在加紧施压中国以迫使其进一步开放市场之际发表的，此前特朗普政府通过向中国太阳能电池板征收高额关税，向中国打响了贸易战的第一枪。
作为对日趋封闭保守的西方政客们的回应，刘鹤称中国坚决反对保护主义，并劝说世界领导人“坚定维护多边主义”——这是对一年前习近平主席在达沃斯所发表言论的呼应。一年前，习近平由于捍卫全球贸易秩序，在特朗普当选美国总统以及英国脱欧公投之后提供了一种可预测性的调门而在达沃斯受到赞扬。
此外据瑞士《新苏黎世报》网站1月24日报道，身为中共中央政治局委员的刘鹤表示，2018年是中国实行改革开放40周年，中国将借此机会推出新的改革开放举措，他尤其承诺将放宽金融业市场准入，并减少服务业领域的限制；轨道交通和船舶领域的限制也将减少，还承诺中国将有序降低汽车进口关税，那将促进进口并从而减少备受批评的中国贸易顺差。
报道称，这些措施显然可被理解为间接回应美国政府的批评，刘鹤没有宣布对美国的惩罚性关税采取报复措施，他在达沃斯强调中国将支持多边贸易体系和多边合作。
又据美国《纽约时报》网站1月24日报道，刘鹤带来了金融世界里许多人一直渴望听到的公开信息：中国拥有遏制其对债务的巨大胃口的时间表。
在向世界经济论坛的参会者发表演讲时，刘鹤称中国政府打算把重点放在控制地方政府隐性债务和影子银行上面，计划在未来三年左右的时间内使其债务得到控制。他说：“我们对打赢这场战役充满信心，思路也非常明确。”
报道称，刘鹤没有提供政府方案的细节，但他的演讲成为表明中国政府今后几年将不再强调债务推动的经济增长，而将更多地致力于解决经济和社会问题包括贷款飙升的最新迹象。
在过去大约十多年的时间里，中国所累积的债务总额在整体经济中所占比重已经达到了与美国不相上下的水平，但已经有迹象表明中国降低债务增长率的努力正在见效。国际清算银行的统计显示，企业债务在中国经济产值中所占的比重在去年初开始下降。
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