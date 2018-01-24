多个美政府网站撤台湾旗 台称无法接受

从去年年中至今，美国一些政府部门网页陆续移除了代表台湾的青天白日满地红旗帜。而这一国旗下架的系列行动不像是技术故障。
本周二（1月23日）人们发现，台湾青天白日满地红的旗帜在美国领事事务局和美国贸易代表署（The United States Trade Representative，USTR）的官方网页上神秘消失。次日台湾新闻媒体报道了这项变故并称，不清楚撤旗是什么时候发生的以及撤旗的原因。
最近一段时间来人们注意到，美国多个政府部门的官方网站在介绍台湾资讯时形式上出现了一些变化。先是美国国务院在其网站介绍各国和地区的栏目下，将台湾那里一直使用的青天白日满地红旗帜撤下来了。
现在打开该页面，台湾的地图还在，但代表中华民囯的旗帜却消失了。
按照惯例，每逢美国新政府上台，白宫、国务院等重要政府部门都要改版网站。不过，把版面改到这个程度，自然惊动了台北政府以及台湾媒体。
据悉，台湾旗在去年5月时还能在美国国务院的网站上看到，到了9月底才不见的。在这个网页上，台湾地图的标注颜色不同于大陆，应解读为美国国务院将台湾和大陆当成两个不同的区域。
美国国务院下属的领事局网站于去年12月21日也做了最新一次改版，新版上人们可以看到台湾旗帜被硬性移除的痕迹，原来放旗帜的地方现在是一个空框，作为对比看一眼香港，那里香港是一个单独的地区，它的紫荆花旗没有发生任何变化。因此，本次领事局网站的改版可以理解为是针对像台湾这样的某些特定地区进行的。
美国贸易代表署进行的改版同领事局相比如出一辙，也是将之前的台湾旗作了移出处理，但网络技术显然高出一筹，虽然旗帜没有了，但至少没有留下那个空框。
对于以上国旗在美国政府部门网站遭遇的命运，台湾外交部发言人李宪章周三表示，称"我们不仅无法理解，也没有办法接受，也感到非常失望。外交部已经向美国方面表达严正关切。"他还指出，虽然台美关系坚实友好，"但我方认为，类似的案件将影响我国民众对台美关系现况的认知。"对记者追问的是否因大陆打压所致，李宪章回答"没有推测"。
据台湾《风传媒》报道，美国在台协会（AIT）的发言人游诗雅（Sonia Urbom）没有直接回复撤旗事件，但她表示，美国的对台政策不变，仍信守基于美中三份公报与《台湾关系法》的"一个中国"政策。
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