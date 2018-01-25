新加坡部长：“一带一路”项目要理解当地需求

“一带一路”的建设如何避免在真空中实施项目？新加坡总理公署部长陈振声（Chan Chun Sing）认为，应该理解当地需求，带来切实的项目和真正的收益以促进当地经济。“如果沿着这条路走，我们将会走得很远。”
在1月24日的达沃斯经济论坛“财新辩论：‘一带一路’影响”论坛上，陈振声表示，中新两国有巨大的机会来发展“一带一路”这一倡议。
陈振声列举了近年来新加坡与中国合作的3个项目：上世纪90年代的中新苏州工业园，本世纪初的中新天津生态城，以及近期在重庆的南部交通走廊项目（Southern Transport Corridor）。
陈振声称，新加坡在这些项目中坚持的原则就是了解当地需求，同时意识到，这种需求也会随着时间而变化。
例如，上世纪90年代时，中国当时需要的是与外国合作伙伴共同管理工业园。2000年，中国发展进入另一阶段，开始讨论可持续发展和生态环境，新加坡与中国的合作也因此发展至新的水平，这也成为建造天津生态城的契机。
近些年，中国的发展不平衡，经济重心在东部沿海地区。如何能够释放中国西部的潜能，降低物流和金融成本，进而催化当地企业和经济的发展？新加坡在这个阶段与私营企业展开紧密合作，建设了南部交通走廊项目，开启了一条从中国西部到南海的商务线路，使物流成本得以降低。
“一带一路”项目的建设应了解当地需求，有切实的项目，带来真正的收益，促进当地经济。“如果我们走出中国，在（其他）第三世界国家进行项目建设时，也将坚持这条路。” 陈振声说。
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